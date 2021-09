Pressemeldung

Hotel und Almresort Gerlitzen heizt mit HARGASSNER

Eine Kaskaden-Biomasseheizung wurde in Kärnten in einem großen Almresort eingebaut. Insgesamt beheizen 4 Pelletsheizungen Eco-PK 200 kW, mit einer Gesamtleistung von 800 kW, das Resort. Gerade im Hotelbetrieb schwankt der Wärmebedarf je nach Saison oder Tageszeit. Einer der Hauptvorteile einer Kaskadenlösung – der getrennte Betrieb der Heizkessel – macht sich in so einem Fall schnell bezahlt - höchste Betriebssicherheit inklusive!

Zur Unterstützung bei der Warmwasserspeicherung werden 4 x 4.000 Liter Hargassner Pufferspeicher eingesetzt, die einen 1 MW Wärmetauscher beheizen. Hiermit wird das gesamte Resort mit Wärme versorgt.

Bei jeder Pelletsheizung ist eine Aschetonne angeschlossen, in die die Restasche gesaugt wird. Die Tonne ist auf Rollen montiert und kann somit bequem zum Entleeren aus dem Keller gefahren und wieder angeschlossen werden.

Für die Lagerung der Pellets hat sich das Almresort für einen externen Heizcontainer entschieden, von wo diese, mittels Saugsystem, in die einzelnen Heizkessel befördert werden. Die Heizungen zünden automatisch und produzieren die Wärme, die gebraucht wird. Somit spart sich das Almresort Heizkosten und auch der bisher horrende Stromverbrauch wird gesenkt. Ein zusätzliches Plus ist die umweltfreundliche und CO 2 -neutrale Art zu heizen. Mit Biomasse sind sie immer am Puls der Zeit!

Derzeit wird in Österreich der Umstieg auf erneuerbare Energien sowohl vom Staat als auch von den einzelnen Bundesländern gefördert. Dadurch verkürzt sich die Amortisationszeit von einem Projekt in dieser Größenordnung eklatant.

Sauber und ohne Feinstaub

Wer es gerne noch umweltfreundlicher möchte, kann gerne optional für den Eco-PK 70-200 kW einen Partikelabscheider eCleaner einbauen oder jederzeit auch nachrüsten. Die Feinstaubemissionen werden je nach Beschaffenheit des Heizmaterials erheblich reduziert.

Der eCleaner ist auch für die Hackgutvariante Eco-PK 70-200 kW erhältlich.

Kombinieren und profitieren

Die neuen Solarkollektoren zur Aufbereitung von Warmwasser sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B.: als Flach- oder Querkollektoren. Weltweit ist Thermosolar einer der wenigen Hersteller von Vakuum-Flachkollektoren. Vorteile, wie die tiefgezogene Kollektor-Wanne, die Mäander aus Kupfer-Rohr oder die hagelschlaggeprüfte Glasabdeckung aus 4 mm starkem Sicherheitsglas, zeichnen die Solaranlagen von Thermosolar aus.

Der Kunde erhält somit sowohl das Heizsystem als auch die Solaranlagen und weiteres Zubehör aus einer Hand. Kurze Wege und schnelle Erledigung der Aufträge garantiert!

Weitere Produkte aus dem Haus Hargassner

Industrieheizungen

Die neuen Magno-Power-Pakete sind für den dauerhaften Hochleistungsbetrieb konzipiert. Die Magno-Serie ist im Leistungsbereich von 250 – 2.500 kW erhältlich – perfekt für Gastronomie und Hotellerie über Nah- und Fernwärme-Heizwerke bis hin zu großen Gewerbe- und Industriebetrieben.

Strom aus Holz

Das Biomasse-KWK von Hargassner bietet eine interessante Technologie für die Wärme- und Stromerzeugung, die auch im optimalen Leistungsbereich für landwirtschaftliche Biomasse-Nahwärmeanlagen mit hohen elektrischen und auch Gesamt-Wirkungsgraden betrieben werden kann. Mit der Kraft-Wärme-Kopplung werden 60 kW Wärme und 20 kW Strom erzeugt.

Mehr Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.hargassner.at.