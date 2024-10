Hargassner Hochwasserhilfe 2024

Durch die übermäßigen Regenfälle im September wurden in Teilen Mitteleuropas besonders in Niederösterreich viele Keller und Heizräume überflutet. Zahlreiche Heizungsanlagen sind seither beschädigt. Was und wieviel Versicherungen übernehmen, steht oftmals noch nicht fest. Hargassner Heiztechnik möchte schnell und unbürokratisch helfen.