Um Sie auch in diesen herausfordernden Zeiten auf dem neuesten Stand der Technik halten zu können, bietet Hargassner im Herbst 2020 wieder seine Online-Seminare an.

Unser professionelles Schulungsteam bringt Ihnen in zahlreichen Online-Schulungen verschiedene Themen und Hargassner-Produkte näher. Mittels Chat-Funktion ist zusätzlich während oder nach dem Seminar ein Austausch mit dem Hargassner-Experten möglich.

Nutzen Sie diesen kostenlosen Support und melden Sie sich rechtzeitig an. Vor dem Webinar erhalten Sie die Zugangsdaten (Link), so können Sie flexibel von Ihrem Computer, Tablet oder Handy aus am Vortrag teilnehmen.

Sie sind noch kein Holzheizungs-Pionier? Werden Sie Vorreiter bei Pelletheizungen und profitieren Sie von unserem Know-how aus den letzten 36 Jahren! Sichern Sie sich jetzt Ihren Wettbewerbsvorteil.

Sehr erfolgreich sind die „echten“ Herbstschulungen in der Energy-World über die Bühne gegangen. Der neue Schulungskatalog für das Frühjahr 2021 wird in den nächsten Wochen erstellt. Wir informieren Sie rechtzeitig, sobald eine Anmeldung wieder möglich ist.

