Hargassner Industrieheizungen der Magno Reihe sind Biomasse-Powerpakete konzipiert für höchsten Wärmebedarf. Sie werden ideal eingesetzt in Gewerbebauten, Hotellerie, öffentlichen Gebäuden und natürlich in Landwirtschaften, Tischlereien, Sägewerken und Nahwärmekraftwerken. Die Hackschnitzel stammen von Schad- oder Restholz.

Eine Neuheit stellt heuer der neue, weiterentwickelte Magno-VR 399-600 dar. Dieser überzeugt mit höchstem Bedienkomfort, modernster Technologie und herausragendem Design. Auch in Sachen Brennstoff-Flexibilität und Energieeffizienz gehört er zu den fortschrittlichsten Biomasse- Industrieheizungen seiner Leistungsklasse.

Da diese Reihe an einem neuen Montageplatz im Hargassner-Werk fix und fertig vormontiert wird, kommt sie nicht nur fix verkabelt und steckerfertig beim Kunden an, sondern ist bereits im Werk mittels Simulation 100 % in Betrieb genommen und damit vorgetestet worden. Das verkürzt die Montagezeit und vereinfacht wesentlich die Phase der Inbetriebnahme und Einstellung.

Neuheit setzt Maßstäbe im Sägewerk

Das Chiemgauer Sägewerk Schneider aus Nußdorf im Landkreis Traunstein profitiert bereits mit einem Magno-VR 399. Die Anlage, zu der auch eine Eco-Raumaustragung gehört, beheizt eine große 2023 erbaute Schnittholztrocknung sowie die Firmengebäude. Im Dezember 2022 fand der Erstkontakt zu Hargassner statt und schon im Januar besuchte die Geschäftsführung des seit 1899 bestehenden Familienbetriebs das Hargassner Stammwerk, um die Einzelheiten zur neuen Heizungsanlage zu besprechen. Diese wurde 2024 im Rahmen der Förderung für Prozesswärme umgesetzt.

Der Elektrofilter garantierte nach den strengen deutschen gesetzlichen Vorschriften einen Feinstaubwert von weniger als 2,5 mg. Das war die Voraussetzung für die Förderung. Genauso wie der Energiebooster 3.0 (Rauchgaskondensation). Mit dieser Investition setzt das Sägewerk Schneider auf eine besonders effiziente und umweltfreundliche Biomasse-Lösung, um den Energiebedarf des Betriebs nachhaltig und CO 2 neutral zu decken.

Interessant für Waldbesitzer

Für Waldbesitzer ist zusätzlich der Einsatz in Nahwärmekraftwerken von Kommunen und in Mikronetzen von Land- und Forstwirten spannend. Die mächtigen Industrieheizkessel erreichen in Kaskade – also in Reihe geschaltet – eine Leistung von 10 MW. Das entspricht dem Wärmebedarf von bis zu 1.000 Haushalten.

Mehr dazu: www.hargassner.com/industrieheizung/