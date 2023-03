Als beim jüngsten Bundeslehrlingswettbewerb für Metall die besten Auszubildenden Österreichs in sechs Branchen gegeneinander antraten, war die Freude groß, als in der Sparte Maschinenbau der Hargassner Lehrling Matthias Lorenz den Sieg holte. Nun folgte neben einer weiteren Ehrung zu seinem Erfolg auch die Auszeichnung für das Unternehmen Hargassner als „Bester Lehrbetrieb 2022“.

Nichts Neues müsste man meinen, denn die Lehrwerkstätte von Hargassner am Firmensitz in Weng wurde schon mehrfach mit dem ineo-Award für herausragende Qualität in der Lehrlingsausbildung geehrt. Und dennoch freut man sich dieses Jahr besonders über die Auszeichnung als Nr. 1 Lehrbetrieb in Österreich im Rahmen der Skills Week Austria bei der „Best of Talent“ Gala in der Wirtschaftskammer Österreich über die erneute Bestätigung.

Der Erfolg von Matthias Lorenz ist da nur ein Beispiel, denn auch alle anderen jungen Professionisten beweisen bei Hargassner tagtäglich ihr Können in der Metalltheorie und in der Werkstatt. Hargassner Lehrlingsausbilder Marcel Rieder achtet dabei genau auf eine gesamthafte Ausbildung nahe am Handwerk.

„Durch die Fähigkeiten, die unser Nachwuchs während der Lehrzeit erwirbt, sind sie auch unter Zeitdruck hervorragend ausgebildet - für präzises, sorgfältiges und planmäßiges Arbeiten“, ist Marcel Rieder stolz auf seine Lehrlinge.

Natürlich ist auch eine Lehre mit Matura möglich oder wie bei Lorenz sogar eine Doppellehre. Neben der Metalltechnik absolviert der Sieger des Bundeslehrlingswettbewerbs auch noch sehr erfolgreich eine Lehre als technischer Zeichner.

„Ich bin sehr dankbar, dass ich meine Begeisterung für Metall mit einer Lehre bei Hargassner verwirklichen konnte. Meine Lehrlingskollegen und ich erhalten die Chance einer attraktiven Berufsausbildung auf höchstem Level“, macht Matthias Lorenz Stimmung, die Möglichkeiten der Ausbildung bei Hargassner kennenzulernen.

„Wenn man das Können und die Bandbreite der jungen Leute und Betriebe sieht, die im Rahmen des Best of Talent Wettbewerbs ausgezeichnet wurden, sind wir bei Hargassner mächtig stolz auf Matthias Lorenz und auf unsere Lehrwerkstatt. Talent, Ehrgeiz und Liebe zum Beruf sind wichtige Eigenschaften für den Erfolg der Fachkräfte der Zukunft“, ist Anton Hargassner jr., Geschäftsführer Hargassner, begeistert.

Die Lehrwerkstatt von Hargassner ist daher für engagierte junge Leute ein idealer Platz, ihre Karriere zu starten - nicht umsonst ist sie im hauseigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum angesiedelt.