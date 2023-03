Rund um den Waschplatz im Bad tummelt sich die ganze Familie. Gut wenn der Waschtisch und das passende Badmöbel ausreichend Spiel- und Stauraum bieten. Das Badmöbelprogramm Xelu der Marke hansgrohe sorgt mit seiner Programmtiefe, Oberflächenvielfalt und vielen smarten Accessoires für Platz und Ordnung. Dank pflegeleichter Materialien und sanfter geometrischer Formen kann auch ein turbulenter Familienalltag weder den Möbeln noch den dazu passenden Waschtischen etwas anhaben.

Passend für jedes Bad und jeden Geschmack

Schlankes Design, eine abgerundete Formensprache und Kombinationsmöglichkeiten mit hansgrohe Xelu und Xuniva Waschtischen machen die Xelu Möbel zum Allrounder und Platzwunder für jedes Badezimmer. Mit unterschiedlichen Breiten von 340 bis1560 Millimetern schafft das Möbel Ordnung – ob im Gäste-WC auf kleinem Raum oder im Familienbad mit einem Doppelwaschtisch, der während der morgendlichen Rush-Hour zwei Personen gleichzeitig Platz bietet.

Variantenreich sind zusätzlich die Kombinations- und Planungsmöglichkeiten der Waschtische und Möbel. So gibt es für alle Xelu und auch für ausgewählte Aufsatzwaschtische der Xuniva Keramikkollektion die passende Möbellösung. Xelu Waschtische mit SoftCube-Form passen sich exakt in die abgerundeten Außenlinien des Xelu Möbelprogramms ein. Xuniva Aufsatzwaschtische sind in unterschiedlichen Formen erhältlich und bieten so noch mehr Auswahlmöglichkeiten für die individuelle Gestaltung des Waschplatzes. Die auf die Möbelkollektion abgestimmte Xarita Spiegellinie von hansgrohe in verschiedenen Größen und Formen (rund oder eckig) gibt dem Waschplatz das letzte optische Finish. Sie sind in zwei technischen Varianten mit jeweils unterschiedlichen Steuerungselementen erhältlich. Für ein vollendetes Lichterlebnis sorgt bei der Variante mit Touch Icons die indirekte Ambientebeleutung mit acht verschiedenen stimmungsvollen Lichtszenarien. Alle Xarita Spiegel bieten zudem eine Dimm-, Memory- und Automatische Abschaltfunktion sowie eine integrierte Spiegelheizung. Die passenden hansgrohe Armaturen vereinfachen die Planung und garantieren ein reibungsloses Zusammenspiel am Waschtisch. Wer noch mehr Stauraum im Bad benötigt, ergänzt die Waschplatzlösung durch passende Hoch- oder Halbhochschränke.

Die Möbeloberflächen des Xelu Programms fügen sich elegant in das Badambiente oder setzen einen gekonnten Kontrast. Besonders empfehlenswert für den harten Familienalltag ist die Farbvariante Diamantgrau Matt. Sie ist durch eine zusätzliche AntiFingerprint-Beschichtung schmutzunempfindlich. Alle Möbeloberflächen sind feuchtraumgeeignet sowie in Schichtstoff- bzw. Thermoform ausgeführt. Zur weiteren Auswahl stehen die Farbe Weiß Hochglanz sowie Dekor-Fronten in Eiche Natur und Nussbaum Dunkel. Zusätzliche Akzente setzen die Griffleisten aus Metall, die in Chrom, Mattschwarz oder Mattweiß lieferbar sind. Praktische Accessoires vollenden den Komfort rund um den Waschplatz. Dank der Schattenfuge mit seitlicher Metallabdeckung lassen sich Handtuchhalter oder zusätzliche Ablagen einfach und unkompliziert anbringen. Die Ablagen, Handtuchhalter sowie die Füße, die bei einigen Schrankvarianten montiert werden können, sind in den drei gleichen Oberflächen wie die Griffe erhältlich.

Sanfter Komfort, lückenlos organisierter Stauraum, einfache Reinigung

Die Türen und Schubkästen des Xelu Möbelprogramms schließen sich durch den SoftClose -Mechanismus sanft und geräuschlos. Einen besonderen Pluspunkt in Sachen Stauraum bieten die oberen Schubkästen. Dank des im Lieferumfang beinhalteten Raumsparsiphons ist hier kein lästiger Ausschnitt für den Siphon nötig. So können diese Schubkästen durchgängig genutzt werden. Organisationshilfe beim Verstauen sämtlicher Kosmetik- und Badutensilien bieten die praktischen IntraStoris Inneneinteilungen in Mattschwarz, die als Basis-Sets aus hochwertigem Kunststoff im Lieferumfang der Waschtischunterschränke enthalten sind. Zusätzlich bieten die Massivholz-Sets der hansgrohe IntraSoris in Eiche Natur noch mehr Ordnung in den Schubkästen.

Individuell und nachhaltig

Xelu von hansgrohe verwandelt jedes Badezimmer zum individuellen Wohlfühlort. Das neue Möbelprogramm überzeugt jedoch nicht nur durch sein Design, sondern auch in Sachen Nachhaltigkeit. Die DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V.) hat die Badmöbelserie ausgezeichnet mit dem „Goldenen M“, dem Label „Klimapakt der Möbelindustrie“ (CO2-Fußabdruck), dem Siegel „Möbel Made in Germany“ und dem „Emissionslabel für Möbel“. Die verwendetet Holzkomponenten stammen nachweislich aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Dank plastikfreier Verpackungen der Möbel werden auch nach dem Transport unnötige Plastikabfälle vermieden.