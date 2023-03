Xelu, Xevolos, Xuniva – drei Namen so einzigartig wie der persönliche Wohnstil und das eigene Traumbadezimmer. Hinter jedem dieser Namen verbirgt sich eine Waschtischkollektion, die in ihrer Form und Anmutung den individuellen Charakter der Kundinnen und Kunden unterstreicht. Zusammen mit den Möbelneuheiten der Marke hansgrohe bilden die Waschtische sowohl optisch als auch funktional eine harmonische Einheit. Die Becken sind aus beständiger Sanitärkeramik gefertigt. Diese wurde bei Xelu und Xevolos Waschtischen mit der schmutzabweisenden hansgrohe SmartClean-Glasur versiegelt. Optional ist diese Glasur auch für Xuniva Modelle erhältlich. Das gesamte hansgrohe Waschtischsortiment ist normkonform spezifiziert. Für noch mehr Komfort in der Badplanung und der täglichen Nutzung der Waschtische hat die Marke hansgrohe eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten ihrer Becken und Armaturen vorab auf Kompatibilität geprüft. Der sogenannte ComfortZone Test untersucht dabei verschiedenste Anwendungsfälle: So wird beispielsweise das Spritzverhalten des Wassers beim Händewaschen oder das bequeme Befüllen einer Blumenvase mit verschiedenen hansgrohe Armaturen getestet. Nur optimal zueinander passende Produktkombinationen erhalten das Prädikat hansgrohe ExcellentFit und dienen dem Kunden als wertvolle Orientierungshilfe bei der Kaufentscheidung.

Die neuen hansgrohe Xelu und Xevolos Möbelkollektionen sowie die Spiegelneuheit Xarita komplettieren den Waschplatz auf eine noch nie zuvor gesehene Art. Wie aus einem Guss wirkt das Traumbad darüber hinaus mit dem formvollendeten WC-Sortiment hansgrohe EluPura. Alle Waschtische, Möbel und WCs sind plastikfrei verpackt und unterstützen dank ihrer Langlebigkeit und großteils natürlichen und recyclebaren Materialität einen nachhaltigen Lebensstil.

hansgrohe Xelu – harmonische Form

SoftCube nennt die Premiummarke hansgrohe die abgerundete Formensprache der Xelu Waschtischkollektion. Diese zieht sich bis zur gleichnamigen und funktional auf die Wachtische abgestimmten Möbelkollektion durch. Egal ob Kinderbaden oder Haarewaschen – hansgrohe Xelu ist mit seinem großzügigen Innenbecken der Allrounder für das Familienbadezimmer. Die keramische Ablaufkappe und das Innenbecken ohne Überlaufloch unterstreichen die durchgehende, gefällige Gestaltung. Die geräumige Hahnlochbank bietet eine große Ablagefläche für Badutensilien und vereinfacht so tägliche Routinen. Noch mehr Platz erhält der Kunde mit der optional erhältlichen seitlichen Ablage der 800 Millimeter breiten Xelu Waschtische (wahlweise links oder rechts). Mit neun Modellen in sechs verschiedenen Größen und einem, zwei oder auch ohne Hahnloch bietet Xelu für nahezu jeden Waschplatz die passende Lösung. Im Lieferumfang ist eine auf Maß zugeschnittene Schallschutzmatte enthalten.

hansgrohe Xevolos – anspruchsvolles Design

Klarheit und Geradlinigkeit prägen die Designsprache der Xevolos Waschtische von hansgrohe. Dieses Gestaltungprinzip wird bis hin zur bündig integrierten keramischen Ablaufkappe konsequent umgesetzt. Das großzügig gestaltete Innenbecken bietet nicht nur genügend Platz für die tägliche Pflegeroutine, sondern lässt Raum für Wohlfühlmomente im Alltag. Auf der großflächigen Hahnlochbank finden Pflegeprodukte einen Platz. Für eine besonders einfache Reinigung sind Xevolos Waschtische standardmäßig ohne Überlaufloch erhältlich. Die SmartClean-Glasur wirkt schmutzabweisend und erleichtert so die Reinigung. Für das Gästebad sind die geradlinigen Xevolos Waschtische in den Größen 360 und 500 Millimetern erhältlich. Varianten ohne Hahnloch gibt es in Größen von 500 bis 1200 Millimetern. Xevolos Waschtische mit zwei Hahnlöchern bietet hansgrohe in 1000 und 1200 Millimeter Breite an. Auch Xevolos Waschtische werden mit einer auf Maß zugeschnittenen Schallschutzmatte geliefert.

hansgrohe Xuniva – formschöner Generalist

Maximale Gestaltungsfreiheit in Form und Installation bieten hansgrohe Xuniva Waschtische. Die hochwertigen Keramikwaschtische sind in vier geometrischen Formen erhältlich – von rund über oval und RaceTrack bis SoftCube. In Kombination mit den drei wählbaren Installationsarten (Aufsatzwaschtisch, Einbauwaschtisch, Unterbauwaschtisch) und zusätzlichen Varianten mit oder ohne Hahnloch bietet die Produktlinie beinahe unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Xuniva Aufsatzwaschtische sind mit den hansgrohe Xelu Möbeln mit Konsole kombinierbar. Optional können alle Waschtischlösungen der Kollektion mit der schmutzabweisenden SmartClean Glasur versehen werden.

hansgrohe EluPura– hygienischer Purismus

Dank seiner universellen Gestaltung fügt sich das hansgrohe WC-Sortiment EluPura nahtlos in das Traumbadezimmer ein. Optisch harmonieren die Toiletten dank hochwertiger Details wie der verdeckten Wandbefestigung ideal mit den hansgrohe Waschtischkollektionen und sind wahlweise in SoftCube oder runder Form erhältlich. Auch in Komfort und Funktion weiß das hansgrohe WC-Sortiment zu überzeugen: Beide Designs sind optional mit schnell abnehmbaren Toilettensitzen und Absenkautomatik erhältlich. Dank ihrer optimierten Innengeometrie können alle Produkte des Sortiments mit nur 4,5 Liter pro Spülung hervorragende Spülergebnisse erzielen . Das freut Umwelt und Geldbeutel. Das randlose Design sorgt für noch mehr Reinheit und eine noch einfachere Reinigung. Die HygieneEffect-Glasur verhindert, dass sich Bakterien auf dem Produkt vermehren , alternativ ist auch die von den Waschtischen bekannte, schmutzabweisende SmartClean-Glasur erhältlich. Noch mehr Komfort bietet EluPura in der randlosen Produktvariante mit flüsterleisen und hocheffizienten AquaHelix Flush Spültechnologie. Das vorinstallierte und einfach nutzbare Montagesystem und die auf Maß geschnittene Schallschutzmatte machen die Installation von hansgrohe EluPura zum Kinderspiel.