Pressemeldung

Wenn Gäste die neobarocke Fassade der Villa Copenhagen durchschreiten, betreten sie eine Welt des bewussten, zeitgemäßen Luxus mit einem ganz besonderen Ambiente. Das 390-Zimmer-Hotel, welches sich in dem ehemaligen dänischen Post- und Telegrafenamt aus dem Jahr 1912 befindet, signalisiert eine „neue soziale Szene" für die dänische Hauptstadt. Dadurch wird ein bewusster, zugänglicher Luxus geboten, der durch einen intuitiven und persönlichen Service ergänzt wird. Durch die Einbindung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung in die Gesamtstrategie übernimmt das Hotel die Verantwortung für seine Auswirkung auf den Planeten. Das ist ein Grund dafür, dass für die Bäder langlebige, wassersparende AXOR Produkte gewählt wurden. Ein weiterer Beweggrund ist zweifellos die Ästhetik.

Die Villa Copenhagen wurde vom Team der Universal Design Studios in London gestaltet. Die Zimmer der Villa sind so konzipiert, dass sie einen Moment des Rückzugs und der Entschleunigung bieten, eine Verbindung zur Schönheit Kopenhagens. Handgefertigte zellige Fliesen, ein Innenfenster aus strukturiertem Glas und maßgefertigte Marmor- Waschtische werden von AXOR Armaturen in Chrome und Brushed Black Chrome, einer exklusiven AXOR FinishPlus Oberfläche, ergänzt: „Wir haben uns für die Montreux-Kollektion entschieden, weil wir nach einem Produkt gesucht haben, das ein traditionelles Gefühl vermittelt, aber dennoch zeitgemäß ist, vor allem mit der schwarz verchromten Oberfläche“, so Richard McConkey, Innenarchitekt, Universal Design Studio.

AXOR x Shamballa Jewels

Eine besondere Beachtung verdienen die maßgefertigten AXOR Montreux Waschtisch- und Badewannenarmaturen in den acht Shamballa-Suiten des Hotels. Die Suiten, die von der dänischen Luxusmarke Shamballa Jewels entworfen wurden, vermitteln eine Atmosphäre von luxuriöser Behaglichkeit, entspannter Ruhe und spannendem Kontrast. In den Badezimmern arbeitete das Shamballa Team eng mit AXOR Signature zusammen, dem Individualisierungsservice von AXOR, um mit Juwelen besetzte Griffe in Form von doppelten Donnerkeilen, dem Symbol von Shamballa, für die Armaturen zu entwickeln. Die Griffe sind mit einem Rubin und einem Saphir besetzt, welche heißes und kaltes Wasser symbolisieren. Diese bringen das Engagement von AXOR für Individualisierung und persönlichen Luxus perfekt zum Ausdruck. „AXOR war sehr offen dafür, diese fast unrealisierbare Idee mit Sorgfalt und Achtsamkeit anzugehen. Es war sehr hilfreich, das Team aus Deutschland zu haben, welches uns bei den technischen Aspekten, der Herstellung von Prototypen und der Qualität von Beginn an geholfen hat. Ich habe sehr gute Erinnerungen an den gesamten Prozess der Zusammenarbeit mit AXOR“, so Olga Krukovskaya, Architektin, Shamballa Jewels.

Alle AXOR Armaturen in der Villa Copenhagen unterstützen das Hotel, seine hohen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. AXOR hat sogar ein spezielles Duschsystem entwickelt, das mit der wassersparenden EcoSmart-Technologie ausgestattet ist. „In Skandinavien gibt es – zu Recht – sehr strenge Vorgaben für die Wasserdurchflussmenge, die wir für das Projekt einhalten mussten. AXOR hat uns dabei geholfen, diese Kriterien zu erfüllen“, erklärt Richard McConkey. Solche ressourcenschonenden Maßnahmen beeinträchtigen das Gästeerlebnis nicht, sondern werten es sogar auf. Genau das ist es, was bewussten Luxus ausmacht. Lebensfroh, inklusiv und nachhaltig. Die Villa Copenhagen passt perfekt zu der Stadt, mit der sie den Namen teilt - und die man nicht verpassen sollte.