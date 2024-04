Klein und Oho: hansgrohe präsentiert zwei Badezimmerkonzepte, die auf nur rund sechs Quadratmetern allen Anforderungen an die persönliche Wohlfühloase gerecht werden. So positioniert sich die Marke weiter als Anbieter ganzheitlicher Baderlebnisse und zeigt, dass hansgrohe Premiumprodukte zu jeder Art von Badezimmer und Lebenssituation passen – egal welche Größe, Budget und Bedürfnisse. Copyright: hansgrohe / Hansgrohe SE

Wohlfühlmomente, Nachhaltigkeit, Ordnung und Ästhetik auf unter sieben Quadratmetern unterbringen? Dieser Herausforderung stellt sich die Premiummarke hansgrohe mit zwei individuellen Badezimmerkonzepte, die trotz begrenztem Raum, keine Kompromisse bei Komfort, Budget oder Qualität bedeuten. Denn vor allem in kleinen Mietwohnungen finden sich oft rein funktionale und einfallslose Badezimmer, die wenig Wohnlichkeit ausstrahlen, hansgrohe unterstreicht mit diesen zwei neuen Traumbadkonzepten, dass jedes Badezimmer zum Ort der Inspiration werden kann. Von der Wandgestaltung über die Produktauswahl bis hin zu den Accessoires zeigt hansgrohe mit einer großen Produktpalette, dass der hansgrohe zeigt, wie man Badezimmer auf kleinstem Raum gestaltet

Kleine Räume, große Träume

Traum vom ganzheitlich gestalteten Bad Realität wird. Die Marke ermutigt Kundinnen und Kunden sich ein Badezimmer zu gestalten, dass die eigene Persönlichkeit und den individuellen Wohnstil widerspiegeln.

Kleines Bad mit großem Charakter

Auf unter fünf Quadratmetern laden in diesem hansgrohe Traumbad weiche, abgerundete Formen der Keramik, Armaturen und Accessoires zum Träumen ein. Inspiriert von skandinavischen Designprinzipien finden in dem Raumwunder natürliche und hochwertige Materialien, durchdachte Produkte sowie zukunftsweisende Technologien ihren Platz.

Die mattschwarzen Oberflächen der Rebris S Waschtischarmatur und des Xarita Lite Spiegels setzen vor der pastelligen Blumentapete moderne Akzente. Das Vernis Duschsystems gibt zudem einen markanten Kontrast zur hellen Fliese. Dank der innovativen hansgrohe EcoSmart+ Technologie unterstützt die Duschroutine einen noch umweltbewussteren Lebensstil. Die Handbrause verbraucht nur circa sechs Liter Wasser pro Minute, also rund sechzig Prozent weniger als herkömmliche hansgrohe Handbrausen. Rebris S verfügt zudem über CoolStart und lässt heißes Wasser nur fließen, wenn der Hebel aktiv bewegt wird. So verbraucht Rebris S nicht unnötig Energie für die Warmwasserbereitung.

Die neuen hansgrohe EluPura Original Toiletten und Xanuia Waschtische fügen sich harmonisch zu den anderen Produktkategorien und lassen das Badezimmer wie aus einem Guss erscheinen. Persönlich abgerundet wird das Badezimmer mit passenden Accessoires. Das clevere Aufbewahrungssystem hansgrohe WallStoris eignet sich ideal für Mietwohnungen. Die individualisierbare Wallbar aus hochwertigem Kunststoff lässt sich einfach mit einem Kleber auf der Fließe befestigen. Verschiedene Becher und Ablagemöglichkeiten und die einfache Installation sorgen für genügend Stau- und Freiraum.

Ein Familienbad mit industriellem Touch

Sieben Quadratmeter reichen aus, um ein Traumbad zu verwirklichen, dass allen Anforderungen und Bedürfnisse eines hektischen Familienalltags gerecht wird. In jedem Detail spiegeln sich durchdachtes Design, innovative Technologien und eine langlebige Produktqualität wider. So entsteht eine liebevolle und moderne Atmosphäre, die tägliche Routinen und Abläufe im Badezimmer perfekt unterstützt, auch wenn es mal etwas chaotischer wird. Auch dieses Konzept eines Familienbadezimmers leistet einen positiven Beitrag zur Schonung wertvoller Ressourcen. Rebris E und die Vernis Shape Showerpipe in markantem, kubischem Design überzeugen mit Wasser- und Energiespartechnologien.

Clevere Stauraummöglichkeiten vereinfachen den Alltag: hansgrohe XtraStoris lassen lästige Accessoires wie die Toilettenbürste einfach in der Wand verschwinden. In der Dusche und am Waschplatz sorgen hansgrohe AddStoris für Ablagemöglichkeiten.