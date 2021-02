Neue technische Funktionen, mehr Vielfalt im Bad, altersgerechte Lösungen und eine perfekte Ausstellung sind aktuelle Herausforderungen für alle Profis der Sanitärbranche, die ihre Kunden gut beraten wollen. Um Sanitärhandwerker, Ausstellungsberater, Architekten, Badplaner und Monteure zu unterstützen, bietet das Hansgrohe Fortbildungsprogramm einen praktischen Austausch mit ausgewiesenen Experten und erfahrenen Praktikern an. Dieses umfasst 22 Seminarthemen mit 54 Terminen gruppiert nach den Schwerpunkten „Badgestaltung und Design“, „Sanitärtechnik“, „Beratung und Verkauf“ sowie Strategieveranstaltungen für Inhaber und Geschäftsführer. Erstmalig erweitern diverse Online Seminare das Präsenz Angebot und ermöglichen den digitalen Wissensaustausch mit den Referenten.



Kompaktes Knowhow zum Feierabend



Erfahrene Trainer aus dem Technischen Service Center von Hansgrohe vermitteln im Digitalformat kurzweiliges und kompetentes Wissen. So profitieren Teilnehmer von der zeitlichen- und örtlichen Unabhängigkeit der Seminare, die pünktlich zum Feierabend starten. Neben klassischen Bereichen wie Wassermanagement und Badgestaltung werden dabei auch aktuelle Themen wie intelligentes Wohnen im digitalen Zuhause behandelt. Die einstündigen Online Seminare sind kostenfrei.



Termine und Anmeldung



Die meisten Präsenzseminare finden in der Aquademie am Stammsitz der Hansgrohe Group in Schiltach statt. Ein tagesaktueller Überblick zu den Terminen und Veranstaltungsformaten findet sich auf der Website pro.hansgrohe.de/seminars. Anmeldung auch unter der E-Mail-Adresse seminare @ hansgrohe.de.



Interessierte Besucher können zum Einstieg sogar vorab die Hansgrohe Aquademie virtuell erkunden und sich dort via Bildschirm in den Markenwelten und der Hansgrohe Showerworld umschauen: www.hansgrohe-group.com/de/ueber-uns/erlebniswelt/ausstellungen