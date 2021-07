Pressemeldung

Klares Wasser fließt aus einem Bergquell. Sofort möchte man die Hände in den Strahl eintauchen und kurz innehalten – ein sinnliches Erlebnis, dem kaum jemand widerstehen kann. Mit ihrem schlanken und dezent geschwungenen Auslauf empfindet die neue Armatur hansgrohe Vivenis einen sanften Wasserfall nach. Es entsteht ein breiter Strahl, der dazu verführt, sich diesem naturnahen Wassererlebnis hinzugeben: Hände und Gesicht erfrischen und so einen emotionalen Augenblick mit dem Element Wasser genießen.



Die Kombination des filigranen Griffs mit dem extrem breiten, aber flachen Auslauf betont die natürliche Schlichtheit der Armatur. Der neuartige Luftsprudler mit AirPower-Technologie reichert das ausfließende Wasser mit Luft an. Bei diesem WaterfallStream entstehen sanfte und voluminöse Wassertropfen. Ein weiterer Effekt durch die EcoSmart Technologie ist der sparsame Wasserdurchfluss von 5 Litern pro Minute. Die hansgrohe Vivenis Armaturen sind in drei Oberflächen lieferbar: Chrom, Mattschwarz sowie Mattweiß. Es gibt mehrere Armaturenversionen in unterschiedlichen Höhen für den Waschtisch sowie Armaturen für die Badewanne, das Bidet und die Dusche. Als ideale Kombination empfiehlt sich das hansgrohe Pulsify Brausenprogramm, als Accessoires-Linie hansgrohe Addstoris.