Auf den Hansgrohe Aqua Days vom 16. bis 18. März 2021 hat die Hansgrohe Group mit visionären Innovationen, zukunftsweisender Technologien und einzigartigen Designs begeistert. Produktneuheiten wie die Duschrevolution Pulsify von hansgrohe und das Design-Highlight AXOR One, welches die „Essenz der Einfachheit“ widerspiegelt, waren die Höhepunkte des Programms.



Nun stellt die Hansgrohe Group die Inhalte des erfolgreichen digitalen Markenerlebnisses on-demand bereit. Interessierte, die in erster Runde nicht teilnehmen konnten oder die spannenden Inhalte nochmal erleben möchten, können sich nun eigenständig auf der Hansgrohe Pro Website von neuen Ideen zum Leben mit Wasser inspirieren lassen.



Und auch weitere Highlights hat die Hansgrohe Group dieses Jahr geplant. So startet schon bald das brandneue digitale Trainingstool, die Hansgrohe Aquademie. Teilnehmer erwartet spannende Trainings mit den Experten der Hansgrohe Group. Mehr Informationen hierzu geben wir Ihnen gerne in Kürze. Und schließlich möchten wir Sie auf die ISH einladen, die in diesem Jahr als rein digitales Eventformat stattfindet. Besuchen Sie uns vom 22. bis 26.03.2021, um noch mehr Einblicke in unsere Marken AXOR und hansgrohe zu erhalten.