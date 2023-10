Sanft fließend wie ein kleiner Bachlauf, kraftvoll rauschend wie ein Wasserfall oder glatt ruhend wie ein See: Das Element Wasser ist so wandelbar und rein wie kein anderes. Die neue Armaturenlinie Tecturis von hansgrohe greift diese reine Ästhetik und funktionale Schönheit des Wassers auf und macht sie auf neue Weise erlebbar. So kreiert hansgrohe Tecturis den Waschplatz als einen Ort an dem sich Komfort, Funktionalität, Nachhaltigkeit und architektonische Prinzipien in jedem Detail harmonisch ineinanderfügen. In zwei Designsprachen zelebriert hansgrohe Tecturis tägliche Wasserroutinen und sorgt dank EcoSmart+ und CoolStart-Technologie für geringeren Wasser- und Energieverbrauch – bei gleichbleibendem Wassererlebnis.

Die perfekte Kombination aus Design und Funktionalität

Neben seinem schlichten Design überzeugt Tecturis durch maximalen Komfort. Denn Tecturis von hansgrohe verfügt über eine harmonisch in das Design beider Linien integrierte seitliche Kartusche. Die einfache seitliche Bedienung des filigranen Griffs sorgt für weniger Wasserspritzer auf der Oberfläche der Armatur. Das verringert den Reinigungsaufwand. Zudem reduziert ein flach integrierter Strahlregler die Kalkbildung. So bleibt mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens.



Um dem eigenen Stil auch im Badezimmer Ausdruck zu verleihen, gibt es die architektonische Armaturenlinie in zwei Designvarianten. Mit seinen sanften Rundungen und weichen Linien fügt sich Tecturis S harmonisch in verschiedene Badambiente und sorgt für Ruhe und Entspannung. Tecturis E unterstreicht durch sein modernes, kubisches Design einen reduzierten, geradlinigen Stil. Um sich dem individuellen Geschmack und dem jeweiligen Badambiente ganz anzupassen sind beide Armaturenlinien in den vier FinishPlus Oberflächen Chrom, Mattschwarz, Mattweiß sowie Brushed Bronze erhältlich.

Zeitgemäßes Design bezieht seine Umwelt mit ein

Ausgestattet mit der zukunftsweisenden hansgrohe EcoSmart+ Technologie reduziert Tecturis den Wasserverbrauch auf maximal 4 Liter pro Minute – das bedeutet eine Reduktion des Durchlaufs um weitere 20 Prozent im Vergleich zu anderen EcoSmart Produkten - und das bei gleichbleibendem Komfort. Dank der integrierten CoolStart Technologie fließt warmes Wasser erst, wenn es auch wirklich gebraucht wird. Da bei Tecturis der Griff parallel zum Grundkörper verläuft, erfolgt die Nutzung der CoolStart Funktion noch intuitiver: Erst wenn der Griff aktiv nach unten bewegt wird, fließt warmes Wasser. So lässt sich im Handumdrehen Energie zur Warmwassererzeugung sparen. Ein Must-Have für eine ressourcenschonende Nutzung des Badezimmers.