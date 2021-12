Pressemeldung

Sinnlich-smartes Badupgrade in Sekunden: Einfach die hansgrohe Rainfinity Handbrause anschrauben, die tragbare Philips Hue Go platzieren, ein RainScent Duftaroma auswählen und über die hansgrohe home App ein Duschszenario mit passendem Licht- und Soundambiente auswählen und genießen. Copyright: hansgrohe/Hansgrohe SE

Die Wirkung von Licht auf unsere Laune und Leistungsfähigkeit ist unbestritten. Sie zeigt sich besonders deutlich im Winter, wenn die Tage kürzer und dunkler werden und man morgens nicht richtig in die Gänge kommt. Auch eine Dusche ist als Energiekick am Morgen oder Entspannungsmoment am Abend ein wahrer Stimmungsmacher. Da liegt es nahe, dass in unserem persönlichen Rückzugsort, dem Badezimmer, die richtige Lichtstimmung über unser Wohlbefinden entscheidet. Mit dem gemeinsamen Lichtpartner Philips Hue lanciert hansgrohe ein Set für ein stimmungsvolle Wohlfühlmomente, ohne großen Installations - und Kostenaufwand. Das Produktbundle besteht aus einer Rainfinity Handbrause, einer Philips Hue Go inklusive Philips Hue Bridge und fünf innovativen Duft-Tabs RainScent von hansgrohe. Dank Integration der Hue Go überträgt die hansgrohe home App passende Lichtstimmungen zu ausgewählten Duschszenarien auf das smarte Licht. Auch die passenden Klänge für die individuelle Duschstimmung liefert die hansgrohe home App. So sorgt das Produktpaket für mehr Achtsamkeit und Balance im Alltag und macht das tägliche Duschritual im Handumdrehen zu einem sinnlichen Wohlfühlerlebnis.

Ganzheitliche Wohlfühlmomente im Handumdrehen

hansgrohe Rainfinity Handbrause anschrauben, die tragbare und wasserfeste Hue Go Leuchte platzieren, die hansgrohe home App herunterladen und direkt wohlfühlen. Mit der App lassen sich auf dem Smartphone insgesamt sieben Duschszenarien mit verschiedenen Licht - und Klangwelten auswählen: „Guten Morgen“, „Erholung“, „Vitalität“, „Entspannung“, „Schönheit“, „Natur“ und „Gute Nacht“. Ob für einen guten Start in den Tag, zur Entspannung nach dem Sport, als Wellness für zwischendurch oder um vor dem Schlafengehen Körper und Geist herunterzufahren, die Duschszenarien bieten perfekt abgestimmte Lichtambiente für die ausgewählte Atmosphäre und Tageszeit. Im Produktset enthalten ist die hansgrohe Rainfinity Handbrause mit drei innovativen Strahlarten. Diese lassen sich einfach und manuell je nach Belieben über die Select-Taste einstellen. Somit trägt nicht nur die gewünschte Wassertemperatur zur individuellen Stimmung bei, auch die anpassbaren Strahlmodi sorgen für Abwechslung je nach Tageszeit und Laune. Mit dem wohltuenden PowderRain, ein flüsterleiser Wasserstrahl aus mikrofeinen Tropfen, dem IntenseRain, ein kräftiger und belebender Strahl und dem punktuellen Massagespray MonoRain lassen sich variabel immer wieder neue Wohlfühlmomente erleben. Akustische Welten, die für die Szenarien komponiert wurden, sind ebenfalls auf die jeweilige Stimmung abgestimmt. Das Smartphone oder der Bluetooth Speaker spielt diese nach Aktivierung des ausgewählten Duschszenarios in der hansgrohe home App ab. Zusätzlich unterstreichen eigens für die Szenarien entworfene Essenzen des RainScent Dufttab-Sortiments mit den Armomen Lavendel, Granatapfel, Bergamotte, Edeltanne und Rosmarin/Zitrus die gewählte Stimmungswelt. Auch nach der Wellness- Dusche lässt sich noch in wohligen Gedanken im Home Spa verweilen, denn dank edler Chrom-Oberfläche und der integrierten QuickClean- Technologie erledigt sich auch die Reinigung der Brause spielend.

hansgrohe - das sind innovative Lösungen für Bad und Küche, die intelligente Funktionen, herausragendes Design und langlebige Qualität vereinen. Mit seinen vielfach ausgezeichneten Premiumprodukten gestaltet die traditionsreiche Marke den Fluss des Wassers in Küche und Bad. Zusammen mit dem langjährigen Designpartner PHOENIX Design, entstehen auch Smart Living-Anwendungen, die das tägliche Leben der Menschen bereichern und ihnen mehr Funktionalität und mehr Sicherheit für ihr Zuhause bieten. Im internationalen Verbund der Hansgrohe Group aus dem Schwarzwald werden unter der Marke hansgrohe Brausen, Duschsysteme, Bad- und Küchenarmaturen sowie Küchenspülen vertrieben.

hansgrohe. Die schönsten Momente mit Wasser.