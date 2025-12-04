Die Hansgrohe Group übergibt ihren Vorstandssitz bei Water Europe: Fiona Félix, Leiterin Public Affairs, folgt ab Januar 2026 auf CEO Hans Jürgen Kalmbach. Damit bleibt das Unternehmen Teil des zentralen europäischen Gremiums für nachhaltiges Wassermanagement. Water Europe vereint über 200 Mitglieder aus 27 Ländern und setzt sich für eine wassersichere, nachhaltige und wasserintelligente Gesellschaft ein. Die Plattform bringt Unternehmen, Hochschulen und Versorger zusammen, um Innovationen im Wassersektor voranzutreiben und politische Rahmenbedingungen mitzugestalten.

Wasserresilienz für Europa

Fiona Félix leitet seit 2022 die Stabsstelle Public Affairs bei Hansgrohe und bringt Erfahrung aus der Industrievertretung in Brüssel mit. „Fiona hat mit ihrer Expertise und ihrem Engagement die erst kürzlich verabschiedete Wasserresilienzstrategie der EU in unserem Sinne mitgeprägt“, erklärt Hans Jürgen Kalmbach. „Ich übergebe meinen Vorstandssitz in erfahrene Hände und bin überzeugt, dass sie die Hansgrohe Group und die Mitglieder von Water Europe wirkungsvoll vertreten wird.“

Effizientere Wassernutzung

Eine Analyse der European Environment Agency zeigt: Bereits heute sind über 40 Prozent der Bevölkerung der Europäischen Union von Wasserknappheit betroffen.[1] Deshalb verfolgt Hansgrohe mit der Initiative „ECO 2030“ eine klare Strategie: Bis 2030 werden alle wasserführenden Produkte ausschließlich mit Wasserspartechnologien verfügbar sein. „Wasserpolitik ist Wirtschafts- und Innovationspolitik. Wir brauchen klare politische Rahmenbedingungen, damit Innovationen rund ums Wassersparen flächendeckend Wirkung entfalten und die negativen Auswirkungen zunehmender Wasserknappheit auf Wirtschaft und Gesellschaft abwenden“, so Fiona Félix. „Als Teil von Water Europe möchte ich mich dafür einsetzen, dass Wassereffizienz in Gebäuden stärker in den politischen Fokus rückt – nicht nur als technisches, sondern als wirtschaftliches und gesellschaftliches Zukunftsthema.“

[1] EEA (2025): Water scarcity conditions in Europe