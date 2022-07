Die Hansgrohe Group mit Sitz in Schiltach/Schwarzwald hat in der 29. Runde des Wettbewerbs TOP 100 erneut als Ideenschmiede überzeugt. Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, der den Wettbewerb seit 2011 als Mentor begleitet, ehrte die Hansgrohe Group am 24. Juni auf dem Deutschen Mittelstands-Summit in der Jahrhunderthalle in Frankfurt am Main mit dem TOP 100-Siegel 2022. Damit wurde die Innovationskraft des Armaturen- und Brausenspezialisten bereits zum fünften Mal in Folge mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet.



„Wie sehr ist ein Unternehmen auf Innovation ausgerichtet? Wie konsequent folgen seine Strukturen diesem Ziel? Bei TOP 100 untersuchen wir das“, erläutert Professor Dr. Nikolaus Franke, der wissenschaftliche Leiter des Wettbewerbs. „Die innovativsten Mittelständler erhalten das Siegel. Es zeigt, dass sie hervorragend für künftige Herausforderungen gerüstet sind.“ Im Auftrag von compamedia, dem Ausrichter des Vergleichs, untersuchten der Innovationsforscher und sein Team die Hansgrohe Group anhand von mehr als 100 Indikatoren aus fünf Kategorien: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation und Innovationserfolg. Im Grundsatz geht es in der TOP 100-Analyse um die Frage, ob die Innovationen eines Unternehmens nur ein Zufallsprodukt sind oder aber systematisch geplant werden und damit in Zukunft wiederholbar sind. Eine besondere Gewichtung erfährt die Frage, ob und wie sich Neuheiten und Produktverbesserungen am Markt durchsetzen.



Mit Leidenschaft zu nachhaltigen Innovationen

In der Tat erzielt die Hansgrohe Group bereits seit Jahren mehr als ein Viertel ihres Umsatzes mit Neuprodukten, die nicht älter als drei Jahre sind. „Im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit steht der Mensch und die Natur“, sagt Jan Heisterhagen, Vice President Business Unit hansgrohe. „Wir haben den Anspruch, mit unseren Innovationen das Leben einfacher oder bequemer zu machen und verantwortungsvoll mit unserer Umwelt umzugehen.“ Dabei ist die Leidenschaft für Innovation fest in der Unternehmenskultur verankert. „Die enge Zusammenarbeit mit weltweit anerkannten Designern führt zu einem inspirierenden und herausfordernden Austausch mit Forschung & Entwicklung, internen Konstrukteuren sowie dem Produkt- und Marketingmanagement. So entstehen neue Produkte und marktfähige Innovationen mit wettbewerbsfähigen Time-to-Market-Zyklen, die der Hansgrohe Group ermöglichen, auf internationalen Märkten eine Vorreiterrolle zu spielen“, so der Vice President Research & Development bei Hansgrohe, Jürgen Groß. Entscheidend ist auch, dass die Hansgrohe Group bei der Produktentwicklung stets offen für neue Wege und Strukturen ist. 2017 gründete das Unternehmen das Pilotprojekt "Innolab" in Schramberg, eine Ideenschmiede, einige Kilometer vom Stammsitz entfernt. In einer Art Kreativwerkstatt genißen die Mitarbeitenden Freiräume, abseits von täglicher Routine und eingefahrenen Gedankenströmen.



Innovatives Denken und Handeln standen schon 1901 bei der Firmengründung im Fokus, als Hans Grohe an seinen ersten Handbrausen tüftelte. Er entwickelte damals Produkte für das heimische Bad, einem Markt den es bis dahin gar nicht gab. Klaus Grohe, Sohn des Firmengründers und bis 2008 langjähriger CEO, führte mit seinem Erfindergeist und Engagement für die Umwelt die Innovationstradition des Unternehmens fort. Dies wurde zum Vorbild für das heutige Innovationsteam: Mut, das nötige Maß an Risikofreudigkeit sowie das richtige Gespür für die Bedürfnisse der Menschen sind essenzielle Grundlagen für die benötigte Kreativität.



Dabei steht seit jeher das Lebenselixier Wasser im Mittelpunkt des Innovationsprozesses bei Hansgrohe. „Wasser heißt für uns Leben und Leidenschaft“, bestätigt Jan Heisterhagen. „Darum schützen wir diese Ressource und setzen konsequent alle Maßnahmen um, die für die Erreichung unserer ambitionierten Nachhaltigkeitsziele notwendig sind.“ Schon heute hat Hansgrohe Duschbrausen im Portfolio, die bis zu 60 Prozent weniger Wasser verbrauchen als herkömmliche Produkte – bei gleichem Duscherlebnis. Das gesamte Produktportfolio wird perspektivisch auf wasser- und energiesparend umgestellt.



Über TOP 100: der Wettbewerb

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Die Magazine manager magazin und impulse begleiten den Unternehmensvergleich als Medienpartner. Mehr Infos unter www.top100.de.