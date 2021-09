Pressemeldung

Bei der Siegerehrung am 16. September 2021 in Berlin nahmen Markus Armbruster (l.), Vice President Masco Information Technology und ehemaliger Vice President IT & Digital der Hansgrohe SE sowie Strategieberater Simon Loebel die Auszeichnung „Champions der Digitalen Transformation 2021“ für den Armaturen- und Brausenspezialisten Hansgrohe entgegen.

Die Hansgrohe SE mit Sitz in Schiltach/Baden-Württemberg zählt zu den „Champions der Digitalen Transformation 2021“. Das ergab eine Studie der Strategie- und Managementberatung Infront Consulting und deren Medienpartner CAPITAL. Auf der Siegerehrung in Berlin am 16. September nahmen Markus Armbruster, Vice President Masco Information Technology und ehemaliger Vice President IT & Digital der Hansgrohe SE, sowie Berater Simon Loebel von „sk+“ die Auszeichnung für den Armaturen- und Brausenspezialisten als eines von insgesamt 29 prämierten Unternehmen entgegen. Die 2021 durchgeführte Studie untersucht erstmalig den Stand der Digitalen Transformation in deutschen Unternehmen sowie die Merkmale der erfolgreichsten Transformationsprogramme. In der Kategorie „Konsumgüter & Handel“ gehört die Hansgrohe SE als einziges Unternehmen der Sanitärbranche zu den drei Bestplatzierten. „Diese Auszeichnung bestätigt uns, dass die Digitale Transformation ein breites Spektrum an Innovationsmöglichkeiten bietet, um für unsere Kunden ein optimiertes digitales Produkterlebnis zu schaffen“, freut sich Fabian Kinzler, Manager Business Unit Digital, Hansgrohe SE. „Unser digitales System, hansgrohe RainTunes, das Wasser, Licht, Ton sowie Geruch vernetzt, ist ein Beispiel dafür, wie wir unseren Kunden ein multisensorisches Duscherlebnis bieten können, wenn wir die Digitale Transformation als Chance nutzen und mit unserer Leidenschaft für Wasser kombinieren.“

Über die Studie

Insgesamt untersuchte Infront Consulting mit Unterstützung des Wirtschaftsmagazins CAPITAL die Transformationsprogramme von 127 deutschen Großunternehmen aus acht Branchen. Dabei kombinierten die Verantwortlichen qualitative und quantitative Analysen durch Fragebögen und Interviews mit zuständigen Managern, um herauszufinden, welche Unternehmen besonders erfolgreich die Chancen der Digitalisierung ergriffen haben. Als Grundlage für die Erhebung diente ein umfassendes Modell der Digitalen Transformation. Es berücksichtigte Themenbereiche wie Organisation, Kultur, Mitarbeiter, Infrastruktur, Daten, Innovation sowie Kundenerlebnis und Digitalisierungsziele. Die gesamte Studie ist zu finden unter: www.infrontconsulting.com/transformation.



Über Infront Consulting

Infront Consulting ist laut eigenen Angaben eine der führenden Managementberatungen für die Digitale Transformation. Branchenübergreifend berät Infront Konzerne und den Mittelstand in Deutschland und Europa, von der Strategie über Innovation bis zur Umsetzung und Transformation. Mehr Informationen finden Sie unter: www.infront-consulting.com