Hansgrohe SE unterzeichnet WIN-Charta

Die Hansgrohe SE geht einen nächsten Schritt in Sachen Nachhaltigkeit. Mit der Unterzeichnung der WIN-Charta bekennt sich der Schwarzwälder Sanitärhersteller offiziell und prüfbar zu seiner ökologischen, ökonomischen und sozialen Verantwortung. „Die Leitsätze sollen in den verschiedensten Bereichen wirken. So verschreiben wir uns neben der Reduktion von Emissionen und unserem Fokus auf die Produktverantwortung auch dem Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden, den Investitionen in nachhaltige Innovationen und einem regionalen Mehrwert, den unser Unternehmen schon schafft und weiterhin schaffen soll“, erklärt Hans Jürgen Kalmbach, Vorsitzender des Vorstands der Hansgrohe SE. „Wir freuen uns auf den inspirierenden Austausch mit den anderen Mitgliedern des WIN-Charta Netzwerks.“ Hansgrohe ist das 300. Unternehmen aus Baden-Württemberg, das sich zu dieser Charta bekennt.

Rebecca Weigold Teamleiterin Sustainability erklärt: „In vielen Bereichen, die für die WIN-Charta relevant sind, sind wir vermutlich schon gut aufgestellt. In unserer Unternehmensmission haben wir den Wert ,Verantwortung für Mensch und Umwelt‘ manifestiert. Entsprechend richten wir auch bei der WIN-Charta den Fokus auf diese Aspekte. Unsere Mitarbeitenden sind unser höchstes Gut, daher liegt uns ihr Wohlbefinden sehr am Herzen. Gleichzeitig zielen wir darauf ab, Anreize zum Umdenken zu schaffen, denn dies ist ein wichtiger Baustein, Energie und Emissionen zu reduzieren und unsere Klimaschutzziele zu erfüllen.“

Über die WIN-Charta

Die WIN-Charta ist ein einzigartiges Managementsystem für die nachhaltige Wirtschaftsweise eines Unternehmens. Mit der Unterzeichnung der WIN-Charta geben die WIN-Charta Unternehmen ein klares Bekenntnis zu ihrer ökonomischen, ökologischen und sozialen Verantwortung ab. Die WIN-Charta wurde als Instrument für nachhaltig wirtschaftende kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Baden-Württemberg entwickelt. Sie basiert auf Selbstverpflichtung, Eigeninitiative und Außenkommunikation. Mit der Unterzeichnung der WIN-Charta bekennen sich Unternehmen, die zwölf Leitsätze der WIN-Charta einzuhalten und ihre Nachhaltigkeit weiter zu steigern.