Jährlich landen Unmengen von Müll in den Weltmeeren. Millionen Tonnen Plastik belasten die Natur. Ein Großteil des Mülls gelangt über die Flüsse in die Meere. Auch was sich am Kinzigufer auf einer Länge von 93 Kilometern an Müll ansammelt, wird mit der Wasserführung vom Schwarzwald über die Oberrheinische Tiefebene und den Rhein letzten Endes ins Meer gespült. Vor diesem Hintergrund ruft die Hansgrohe Group zur nächsten KinzigCleanUp Aktion im gesamten Kinzigtal am 09. September auf. Die RhineCleanUp GmbH unterstützt die Initiative des Schiltacher Unternehmens, bei der engagierte Freiwillige eingeladen sind, quasi direkt vor der eigenen Haustür für eine saubere Umwelt zu sorgen. Auch der Arbeitskreis „Sauberes Schiltach“ setzt sich an diesem Tag erneut für Sauberkeit auf Parkplätzen, Wiesen und an Straßenrändern des Schwarzwaldstädtchens ein. Der Bad- und Küchenausstatter Hansgrohe, dessen Hauptverwaltung und Produktionswerk direkt an der Kinzig liegen, initiiert darüber hinaus anschließend am 15. September, eine Reinigungsaktion der Schiltacher Uferlandschaft mit seinen Mitarbeitenden.



Mitmachen ganz einfach

Auf der gesamten Länge der Kinzig gibt es viele Möglichkeiten, eigene CleanUp-Gruppen zu bilden und Müll einzusammeln. Der Verein Schwarzwald Tourismus Kinzigtal e.V. und seine Mitgliedsstädte und Gemeinden unterstützen die Initiative. Wer Interesse hat und sich am 09. September 2023 für die heimische Natur aber auch für die Erhaltung der weltweiten Ökosysteme engagieren möchte, findet weitere Informationen online unter www.kinzigcleanup.org.

Was? KinzigCleanUp 2023

Wann? Samstag, 09. September 2023

Wo? gesamtes Kinzigtal

Anmeldung und weitere Tipps: www.KinzigCleanUp.org

oder

Verein Schwarzwald Tourismus Kinzigtal e.V., Telefon: 07834/2380090