Die Hansgrohe Group erhält den Deutschen Preis für Wirtschaftskommunikation 2022 für ihre Kampagne „Taktgeber des Wassers. Seit 1901.“, die in Zusammenarbeit mit der Hamburger Agentur Achtung! entstanden war. Die Auszeichnung nahmen in Berlin Astrid Bachmann, stellvertretende Pressesprecherin Hansgrohe SE, sowie Alisa Klassen und Katrin Sassenhausen von Achtung! entgegen. Copyright: Hansgrohe SE

Die Unternehmenskampagne zum 120-jährigen Bestehen der Hansgrohe Group mit Sitz in Schiltach/Schwarzwald hat den Deutschen Preis für Wirtschaftskommunikation (DPWK) in der Kategorie „Brand & Product Communication“ erhalten. Astrid Bachmann, stellvertretende Pressesprecherin Hansgrohe SE, sowie Alisa Klassen und Katrin Sassenhausen von der Hamburger Kommunikationsagentur Achtung! nahmen am 23. Juni in Berlin die Auszeichnung für die Kampagne „Hansgrohe – Taktgeber des Wassers. Seit 1901.“ entgegen.

Die unabhängige Jury des DPWK, bestehend aus Studierenden und Experten der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, ermittelte in diesem Jahr bereits zum 21. Mal die besten Kommunikationsbeispiele. Sie fand innovative und kreative Kampagnen von Unternehmen und privatrechtlichen sowie öffentlich-rechtlichen Organisationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in acht Kategorien: Brand & Product Communication, PR & Corporate Communication, Internal Communication, Purpose & Sustainability Communication, Employer Branding, Content & Owned Media Communication!, Live, Hybrid & Digital Event Communication, FLINTA Empowerment Communication. Letztere Kategorie umfasst alle Kommunikationsmaßnahmen, die eine besondere Sensibilität für Intoleranz, Benachteiligung und Diskriminierung thematisieren oder zumindest berücksichtigen.

Perfekter Klang des Wassers

In der Kategorie „Brand & Product Communication“ überzeugte die Jubiläumskampagne des Armaturen- und Brausenherstellers Hansgrohe unter dem Motto „Taktgeber des Wassers. Seit 1901.“. Die Kampagne startete 2021 mit den „WaterTunes“, einem Elektro-Pop-Musikalbum der besonderen Art: Die Melodien wurden von den Hamburger Musikern Florian Kruse und Andreas Paulsen auf Basis von Original-Wasserstörgeräuschen aus dem Hansgrohe Strahl- und Soundlabor komponiert. Quelle ihres Schaffens waren die Töne, die als Störgeräusche beim Wasserdurchlauf von Brausen- und Armaturen-Prototypen herausgefiltert werden, damit ein angenehmer Wasserstrahl-Klang beim Duschen entsteht. Umgewandelt in die „WaterTunes“ erzählen sie die Geschichte von Hansgrohes Perfektionsanspruch, für den das Unternehmen seit 120 Jahren steht.

Ausdrucksstarke Inszenierung

Die „WaterTunes“ zeigen auf außergewöhnliche Weise, wie Hansgrohe als Taktgeber des Wassers das Element lebt und würdigt, wobei es Wassergeräusche sogar zu Musik aufleben lässt. Hervorgehoben werden die Botschaften der Kampagne mit aufmerksamkeitsstarken Visualisierungen, zum Beispiel Textilbannern und Plakaten an den deutschen Unternehmensstandorten. Zentrales Motiv ist ein Wassertropfen, der auf dem Wasser aufschlagend konzentrische Kreise zieht, die den Membranen eines Lautsprechers ähneln. „Wir schlagen Wellen in der Branche, denn unsere Vision ist es, bei allem, was wir tun, die Maßstäbe von morgen zu setzen“, unterstreicht Astrid Bachmann. „Damit geben wir eine Richtung, einen Takt vor, das ist unser Antrieb.“ So zum Beispiel mit dem multisensorischen, über eine App gesteuerten Duschsystem RainTunes. Wer RainTunes nutzt, erlebt ein einzigartiges Zusammenspiel von Wasser, Licht, Video, Klang und Aroma, das alle Sinne aktiviert.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung der Kampagne ‚Taktgeber des Wassers. Seit 1901.‘ mit dem Deutschen Preis für Wirtschaftskommunikation“, so Astrid Bachmann. „Gemeinsam mit unserer Kommunikationsagentur Achtung! konnten wir ein Konzept entwickeln und umsetzen, das die tragende Rolle der Hansgrohe Group in den Bereichen Innovation, Design und Qualität in der Bad- und Küchenbranche hervorhebt.“ Kreation und Realisation der Kampagne verantworteten bei Achtung! auf Beratungsseite Management Supervisor Robert Hoyer und Account Director Claudia Rienhoff und Creative Director Katja Behnke sowie Carsten Gramatzki (Senior Art Director) und Jens Scholtiski (Senior Texter) die kreative Umsetzung. Bei Hansgrohe zeichnen Vice President Corporate Communications Jörg Hass und Astrid Bachmann, Stellvertretende Pressesprecherin, für die Kampagne verantwortlich.

Über den Deutschen Preis für Wirtschaftskommunikation

Der im Jahr 2000 gegründete Verein zur Förderung der Wirtschaftskommunikation e.V. ist Träger des Deutschen Preises für Wirtschaftskommunikation (DPWK). Im Verein sind vor allem Studierende sowie Absolventinnen und Absolventen aus den vorhergehenden DPWK-Jahrgängen organisiert. Zusammen mit Experten der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin bewerten die Studierenden des Studiengangs Wirtschaftskommunikation jährlich Bewerbungen in acht Kategorien. Mehr Infos unter www.dpwk.de.