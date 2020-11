ESS ist Entwickler innovativer Badlösungen und Erfinder der Duschrinne Easy Drain (www.easydraln.com). Neben Badablaufsystemen wie Duschrinnen, verfügt ESS auch über Badausstattungen, wie z.B. die Edelstahl Wandnischen als Stauraumlösungen. An den beiden Standorten in den Niederlanden und Deutschland beschäftigt ESS derzeit insgesamt 102 Mitarbeiter.

Hansgrohe beabsichtigt ESS als Kompetenzzentrum für Entwässerungslösungen im gesamten Bad zu nutzen und gemeinsam diese Kategorie weiter zu entwickeln und erfolgreich zu vermarkten. Hansgrohe ist ein führender Hersteller von Brausen, Duschsystemen, Bad- und Küchenarmaturen sowie Küchenspülen.

„Mit dieser Investition stärken wir das Produktangebot in unserem Kernbereich Duschen", so Hans Jürgen Kalmbach, Vorsitzender des Vorstands, Hansgrohe SE. „Wir freuen uns, zusammen mit Jürgen und Eric Kelzers sowie Erik Grootenhuis, und dem ESS Team unsere starke Präsenz in der Dusche weiter auszubauen - immer mit unseren gemeinsamen Kernwerten Innovation, Design, Qualität und Verantwortung im Vordergrund."

Jürgen und Eric Kelzers, Gründer und CEOs von ESS: „Wir freuen uns, mit Hansgrohe einen der führenden Hersteller von Badarmaturen als Partner gewonnen zu haben. Mit der Unternehmensstärke von Hansgrohe und dem globalen Distributionsnetzwerk sind wir in der Lage, die Duschrinne aber auch unsere innovativen Wandnischen zu einem weltweiten Erfolg zu machen.