Pressemeldung

Was nutzt die erholsamste Wellnessdusche, wenn man ständig mit den Füßen an die Abdeckung des Ablaufs stößt oder sogar beim Duschen das Wasser nicht richtig abläuft? Das neue Ablauf-Sortiment hansgrohe RainDrain bietet formschöne Lösungen für bodengleiche Duschen und passt zu allen gängigen Baddesigns. Die komplette Dusche wirkt wie aus einem Guss, denn hansgrohe RainDrain gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, passend zu allen hansgrohe Armaturen und Brausen. Durch ihre Montagefreundlichkeit, die geringe Einbautiefe und die unterschiedlichen Längenmaße eignen sich die neuen Duschabläufe für verschiedenste Einbausituationen, auch im Projektgeschäft, und schaffen maximale Bewegungsfreiheit in der Dusche.



Kompatibel vom Grundset über das Installationsset bis hin zur Abdeckung



Das hansgrohe RainDrain Sortiment umfasst drei Duschrinnen-Linien, die alle auf einem einzigen Grundset aufbauen, sowie einen Punktablauf mit verschieden Varianten. Um alle Anforderungen abzudecken, steht das Grundset in zwei Varianten zur Verfügung: 50mm Sperrwasserhöhe (zertifiziert nach EN 1253 für Standard-Installation) und 30mm Sperrwasserhöhe. Diese Variante eignet sich speziell für die Renovation und Duschinstallationen mit geringer Aufbauhöhe. Für eine optimale Wasserdichtheit wird jede uBox immer mit einem bereits vorinstallierten Dichtvlies geliefert. Die Installation des Grundsets erfolgt vorab bei der Rohrverlegung durch den Installateur. Danach folgen der Estrich und dann der Bodenbelag, wie Fliesen oder Naturstein. Bei Installation einer RainDrain Match oder Rock wird zusätzlich eine Ablaufrinne - das Installationsset - in den Estrich eingebettet.



Flexibel für jede Einbausituation und passend für jeden Kundenwunsch



RainDrain Match Wie es der englische Zusatz „Match“ (deutsch: passen) ausdrückt, fügt sich diese Duschrinne nahtlos in den Duschboden ein. Sie ist in den sechs Oberflächen Chrom, Brushed Stainless Steel, Mattschwarz, Mattweiß sowie Schwarz und Weiß (jeweils Ausführung in Glas) lieferbar. Zusätzlich kann die Rückseite der Abdeckung mit bis zu 18 Millimetern Material befliest werden, außer bei den Glasvarianten Schwarz und Weiß. RainDrain Match eignet sich sowohl für den wandangebundenen als auch für den Einbau direkt in der Fläche. Das Set zur Wandinstallation ist im Lieferumfang immer enthalten, so dass sogar noch vor Ort über die Verlegung entschieden werden kann. Durch den höhenverstellbaren Trägerrahmen lässt sich die Rinne einfach an die umgebende Fliesenhöhe anpassen RainDrain Match ist in den festen Längenmaßen 60, 70, 80, 90, 100 sowie 120 Zentimetern erhältlich.



RainDrain Flex



Beim RainDrain Flex Ablauf fließt das Abwasser direkt über die Designabdeckung ab. Diese Duschrinne ist in verschiedenen Standardlängen erhältlich, kann jedoch bei Bedarf noch vor Ort flexibel gekürzt werden. Als Farbvarianten stehen Chrom, Brushed Stainless Steel, Mattschwarz, Mattweiß, Brushed Bronze, Polished Gold Optic und Brushed Black Chrome zur Wahl. Durch das in der Abdeckung integrierte Gefälle kann RainDrain Flex direkt auf dem Estrich verlegt werden. Die Höhenanpassung erfolgt mittels des ovalen Anschlusses am Grundset. Auch RainDrain Flex eignet sich sowohl für die Verlegung in der Bodenfläche als auch direkt an der Wand.



RainDrain Rock



RainDrain Rock ist eine rahmenlose Trägerplatte, die mit Naturstein bis zu einer Materialstärke von 40 Millimetern befliesbar ist. Ein besonderer Vorteil ist auch hier die Passgenauigkeit in der Länge. Standardmäßig ist das Produkt auf beiden Seiten um jeweils 5 cm kürzbar.



RainDrain Spot



RainDrain Spot ist mit seiner geringen Einbauhöhe eine sehr gute Lösung, für alle, die statt einer Duschrinne einen klassischen Puntkablauf bevorzugen. Als Oberfläche der Abdeckung gibt es die Variante Brushed Stainless Steel, die rückseitig auch befliesbar ist, oder Brushed Stainless Steel gemustert.



Raumsparender Stauraum



In perfekter Ergänzung zu den hansgrohe Raindrains schaffen die hansgrohe XtraStoris Stauraumlösungen mehr Bewegungsfreiheit im oberen Duschbereich. Diese Designmodule in verschiedenen Größen, Korpusvarianten und Oberflächen lassen sich in die Wand integrieren und schaffen so zusätzlichen Stauraum. Die Elemente werden durch die passenden Installationssets und mitgelieferten Dichtvliese wasserdicht verbaut. Die leicht zu reinigenden XtraStoris sind eine ideale und dezente Stauraumlösung in der individuell designten Wellnessdusche.