Pressemeldung

Schnell und einfach Fachwissen zu hansgrohe und AXOR Produkten sowie Sanitärtechnik aneignen: In der Hansgrohe Online Aquademie stehen ab sofort unter https://aquademie-seminars.hansgrohe.com exklusiv für alle Sanitärprofis digitale Kurse mit kurzweilig aufbereiteten Lerninhalten zur Verfügung. Sämtliche Onlinekurse können spontan gebucht, jederzeit unterbrochen und später fortgesetzt werden. Copyright: Hansgrohe SE

Einfach nur lernen, weil es auf dem Stundenplan steht, ist heute nicht mehr denkbar. Jeder sucht schnell eingängige Antworten auf drängende Fragen oder zu lösende Probleme. Diese Entwicklung hat Hansgrohe aufgegriffen und stellt seinen Partnern das nötige Fach- und Produktwissen ab sofort digital, interaktiv und leicht verständlich zur Verfügung. Die Sanitärprofis können den relevanten Inhalt schnell und einfach selbst abrufen – egal wo, wann und mit welchem Endgerät. Wenige Klicks auf der Hansgrohe Website https://aquademie-seminars.hansgrohe.com genügen und das passende Lernangebot zu hansgrohe und AXOR Produkten, Sanitärtechnik oder auch Trends im Bad erscheint. Im Handumdrehen eignen sich die Profis aus Handel und Handwerk das entsprechende Produkt- und Technikwissen oder auch spezifische Verkaufsargumente an. Aktuell liegt der Fokus auf den Neuheiten 2021 und exklusivem Detailwissen für die Fachpartner. Sämtliche Lerninhalte sind kurzweilig aufbereitet, können spontan gebucht, jederzeit unterbrochen und später fortgesetzt werden. So bilden sich Sanitärprofis individuell und gemäß persönlichem Terminplan weiter. Und auch ganze Firmenteams profitieren von dieser flexiblen, digitalen Hansgrohe Seminarofferte. „Wir sind überzeugt, dass unser digitales Trainingsangebot ein ideales Tool für unsere Geschäftspartner und deren Mitarbeiter ist. Das nötige Hansgrohe Wissen ist einfach und interaktiv aufbereitet und kann je nach Bedarf abgerufen werden“, sagt Felicitas Albring, Leitung Commercial Trainings, „natürlich freuen wir uns alle – sowohl der Hansgrohe Außendienst als auch die Trainer in der Hansgrohe Aquademie – bald unsere Kundinnen und Kunden wieder persönlich willkommen zu heißen. Die optimale Lernmethode der Zukunft ist sicher die Kombination aus Online-Kursen und Präsenzseminaren.“