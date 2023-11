Die „Vorreiter der Transformation" stehen fest: In einem feierlichen Rahmen prämierte die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. gestern Unternehmen, die aufgrund ihres vorbildlichen Engagements den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 gewonnen haben. In der Kategorie „Energie, Wasser – Sanitärtechnik“ überzeugte das nachhaltige Engagement der Hansgrohe Group. Der Anbieter von Design- und Premiumprodukten für Bad und Küche mit Sitz in Schiltach/Schwarzwald wurde von einer Expertenjury auf den Spitzenplatz gewählt: „Die Hansgrohe Group steht in ihrer Branche für nachhaltige Innovation in Produktion und Prozessen“, so die Begründung. „Systematisch und engagiert wird eine Vielzahl von Verbesserungen realisiert. Die Produkte sparen z.B. Wasser, ohne dass sich das Duscherlebnis verändert. Wasser sparen heißt Klima schützen. Mit Produkten, die langlebig, reparaturfähig und recycelbar sind, und auch bei den Verpackungen setzt Hansgrohe auf Transformation.“



Übernahme von Verantwortung für Mensch und Umwelt

Rund 1.200 Gäste wohnten der Preisverleihung im Düsseldorfer Maritim Hotel bei, darunter die CEOs und Nachhaltigkeitsverantwortlichen der ausgezeichneten Unternehmen, prominente Laudatorinnen und Laudatoren sowie Ehrengäste aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft und rund 100 Medienvertreterinnen und -vertreter. Hans Jürgen Kalmbach, Vorsitzender des Vorstands der Hansgrohe SE, nahm die begehrte Trophäe entgegen. „Es bedeutet unserem Unternehmen und mir persönlich ausgesprochen viel, dass die Hansgrohe Group für ihr nachhaltiges Denken und Handeln als ein Vorreiter unserer Branche ausgezeichnet wurde. Ich freue mich sehr mit allen unseren Mitarbeitenden rund um den Globus über diese Honorierung“, so Hans Jürgen Kalmbach. „Sie verdeutlicht, dass in jeder Hinsicht umsichtiges Agieren elementar ist für eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung von Unternehmen nicht auf Kosten, sondern zum Wohl von Mensch und Umwelt. In der Tat ist Nachhaltigkeit bereits seit Jahrzehnten fester Bestandteil unserer Unternehmensstrategie und Grundlage unserer Innovationen.“



Unermüdlicher Einsatz für eine nachhaltige Zukunft

Bereits lange bevor „Nachhaltigkeit“ in aller Munde war, hat der Global Player aus dem Schwarzwald eine nachhaltige Unternehmensführung zur Maxime gemacht. Den Grundstein dafür legte Klaus Grohe, Sohn des Unternehmensgründers Hans Grohe. Seit 1987 geht Hansgrohe stringent den Weg der grünen Transformation. In diesem Jahr brachte Klaus Grohe mit der Mistral Eco eine Handbrause auf den Markt, die für 50 Prozent Wassereinsparung sorgte. Seitdem erreicht das Unternehmen Meilenstein für Meilenstein: mit wasser- und energiesparenden Produkten, die gleichzeitig helfen, CO2-Emissionen zu reduzieren. „Das Ziel unserer Nachhaltigkeitsstrategie ist es, innerhalb unseres Einflussbereichs all die Ressourcen zu schonen, die auf der Erde immer knapper werden oder deren Verbrauch die weltweite Klimaerwärmung anfachen“, erklärt der Vorsitzende des Vorstands. Der Einsatz der Hansgrohe Group für Nachhaltigkeit konkretisiert sich in den Handlungsfeldern „Wasserkreisläufe schonen“, „Klima schützen“ und „Teil der Kreislaufwirtschaft werden“. Ein Team aus Nachhaltigkeitsexpertinnen und -experten des Unternehmens hat dazu zehn Initiativen definiert mit konkreten Zielsetzungen und Projekten, die auf die genannten drei Handlungsfelder einzahlen. Dazu gehören unter anderem die Initiativen grüne Produktion, grüne Verpackungen, grüne Produkte und soziales Engagement. Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie der Hansgrohe Group finden sich unter www.hansgrohe-group.com. Hier veröffentlicht der Anbieter von Brausen, Duschsystemen, Bad- und Küchenarmarturen, Küchenspülen sowie Sanitärkeramik und Badmöbeln auch seinen aktuellen Nachhaltigkeitsbericht.