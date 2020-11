Lass Dich belohnen: Beim Talisman Prämienprogramm punktest Du für kurze Zeit fünffach. Profitiere vom 16.11.2020 bis zum 13.12.2020 von der 5fach Aktion.

In diesem Zeitraum bekommen sämtliche Produkte den 5fachen Wert an Talismanen*.

Für unsere Partner aus dem Fachhandwerk

Löse die schnell verdienten Talismane am besten gleich in eine unserer vielen tollen Prämien ein oder nutze den Cashback Service und wandle Treue in bare Münze um. Natürlich kannst auch auch hilfreiche Marketingmaßnahmen auf PROmarketing mit den Talismanen bestellen!

Jetzt Prämien um 50% reduziert!

Schon mitbekommen? Im November sind auch ausgewählte Kategorien wie Multimedia & Technik oder Hobby, Haus & Garten in unserem Prämienshop um ganze 50% reduziert. Jetzt schnell zuschlagen und Angebot nutzen.



Mehr erfahren unter pro.hansgrohe.de/handwerk oder pro.hansgrohe.de/service/talisman/5fach

"*ausgeschlossen sind die erhöhten Talismanwerte auf Pontos nach absolvieren des Pontos eLearnings. Die Werte werden beim Scannen automatisch auf Ihr Talisman-Konto gutgeschrieben. Das Angebot gilt ausschließlich im Aktionszeitraum 16.11.2020 - 13.12.2020. "