Zum Ende des Jahres mit einer Spende etwas Gutes tun: Diesem schönen Gedanken lässt das Hansgrohe InnoLab Taten folgen. Die unternehmensinterne Innovationsabteilung spendet das Komplettpaket für die Hundepflege an Tierheime der Region. Das Set beinhaltet die hansgrohe DogShower, die den Vierbeiner einfach sauber streichelt, ein hochwertiges Schermaschinen-Set des Markenpartners Wahl und jede Menge Futter und Leckerlis für die Belohnung nach der Reinigungssession.



„Beim Entwicklungsprozess der hansgrohe DogShower haben wir mit vielen Tierheimen in der Region zusammengearbeitet. Dabei haben wir viele wertvolle Tipps erhalten, wie die DogShower den Alltag in den Tierheimen entlasten könnte. Es freut mich heute besonders etwas an die Tierheime zurückzugeben“, sagt Jonas Wurster, Business Designer Hansgrohe Innolab. Die Leitung des Tierheimes Schramberg Claudio Di Simio war bereits an der Entwicklung der hansgrohe DogShower beteiligt. Er ist begeistert vom Endprodukt: „Es ist schön, das Produkt nun in den Händen zu halten, nachdem ich bereits vor zwei Jahren vom Projektteam des InnoLabs dazu befragt wurde. Ich erinnere mich noch genau daran, wie wir damals die Idee der Wasserbremse diskutiert haben. Dass diese nun im fertigen Produkt enthalten ist, macht mich stolz. Ich freue mich bereits darauf, mit der DogShower unsere Vierbeiner zu waschen.“



Die gestiegenen Kosten für Futter, Energie und Arztbesuche stellen die Tierheime vor große Herausforderungen. Daher ist jede Unterstützung hilfreich. Zudem werden die Tierheime Schramberg und Hausach derzeit renoviert. Auch Brunhilde Zapft, Leiterin des Tierheimes in Hausach zeigt sich glücklich über die Spende. „Wir sind dankbar für jede Unterstützung. Die Sets für die Tierpflege und das Futter werden unseren Alltag entlasten und dazu beitragen, das Wohlbefinden unserer Hunde zu steigern“, sagt sie.



Spenden nehmen die Tierheime über die folgenden Spendenkonten entgegen:

Tierheim Schramberg:

Kreissparkasse Rottweil

IBAN: DE23 6425 0040 0000 3181 25

BIC: SOLADES1RWL

Tierheim Hausach:

Sparkasse Haslach-Zell

BIC: SOLADES1HAL

IBAN: DE28 6645 1548 0000 0125 84

Auch Futterspenden und Sachspenden (in Absprache mit den Tierheimen) sind jederzeit willkommen.