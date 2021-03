Sieger in der Gesamtwertung sowie acht Mal Platz eins in insgesamt elf Kategorien – dieses stolze Ergebnis erreichte die Hansgrohe Group in dem alle zwei Jahre stattfindenden Leistungsspiegel Sanitär-Armaturen des Fachmagazins „markt intern“ (Ausgabe 06/21). Insbesondere auch in der aktuellen Kategorie „Hilfestellung während der Pandemie“ erhielt der Schwarzwälder Armaturenhersteller von den befragten Fachhandwerkern der SHK-Branche Bestnoten. Als selbsternannte Orientierungshilfe lässt das Magazin deutsche Fachhandwerker Sanitär-Armaturenhersteller nach dem Schulnotensystem bewerten. Die Freude über das Topergebnis ist groß beim Schiltacher Hansgrohe Team. „Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Teilnehmern für die hervorragenden Bewertungen unseres Leistungsangebots“, sagt Frank Wiehmeier, Geschäftsführer der Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH und Vice President Central Europe. „Natürlich freuen wir uns außerordentlich über das zugesprochene Vertrauen, das nun in diesem Spitzenplatz resultiert. Nicht zuletzt zeigt unsere aktuelle Kampagne hansgrohe - Stärker für Handwerker, dass wir nachhaltig auf die Partnerschaft mit dem Handwerk setzen und dies schon seit Jahrzehnten.“ 1981 brachte Hansgrohe mit der Allegroh seine erste Waschtischarmatur mit Bügelgriff auf den Markt. Zuvor produzierte das Schiltacher Unternehmen nur Brausen und Abläufe. „Innerhalb von vier Jahrzehnten ist es uns gelungen, durch die Partnerschaft mit Handel und Handwerk an die Spitze der Armaturenhersteller zu stoßen“ so Frank Wiehmeier, „Dieser Erfolg ist zusätzlicher Ansporn, unsere Produkte und Leistungen zu bestätigen und weiter zu verbessern. So wollen wir mit einer ausgeprägten Serviceleistung und qualitativ hochwertigen Produkten auch zukünftig ein zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden sein.“



Der „markt intern”-Leistungsspiegel



Als Orientierungshilfe für Fachhandwerk und Lieferanten führt das Fachmagazin „markt intern“ in regelmäßigen Abständen die Leistungsspiegel-Umfragen unter Fachhandwerkern durch, die ihre Lieferanten nach unterschiedlichen Kriterien beurteilen. Zu diesen zählen neben Produktqualität, Montagefreundlichkeit, Reklamationsverhalten, partnerschaftliches Verhalten und Unterstützung im Objektgeschäft auch aktuelle Kategorien Hilfe während der Pandemie. Mehr Informationen: www.markt-intern.de/branchenbriefe/bauen-wohnen/installation-sanitaerheizung/leistungsspiegel/