Die Hansgrohe Group ist im Januar mit dem Siegel „Top Employer 2021" für herausragende Arbeitsbedingungen ausgezeichnet worden. Besonders in den Bereichen Unternehmenswerte, Ethik und Integrität sowie HR Digital schneidet der Schwarzwälder Armaturen- und Brausenspezialist überdurchschnittlich ab. „Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement von Hansgrohe für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dafür stehen insbesondere auch unsere Mitarbeiter-App und andere digitale Plattformen. Sie unterstützen unsere Kolleginnen und Kollegen beim internen Networking und dem Informationsaustausch. Ein äußerst wichtiger Vorteil auch in Pandemiezeiten. Unser Ziel ist es, mit allen unseren Service-Leistungen und dem bekannten Hansgrohe Teamgeist zu einem der besten Arbeitgeber in der Region und der Branche zu werden“, sagt Thomas Egenter, Vice President Human Resources, Hansgrohe SE.



Check der Arbeitgeberqualität



In einem Zertifizierungsprozess des Top Employers Institutes wurden die Arbeitgeberqualitäten der Hansgrohe Group auf den Prüfstand gestellt. Dafür unterzog sich das Unternehmen einem Katalog von mehr als 350 Kriterien, der wesentliche Fragen zu den Arbeitsbedingungen erfasst. Beim anschließenden Ergebnisvergleich mit nationalen und internationalen Unternehmen bestätigte sich die hervorragende Arbeitgeberqualität des Global Players aus dem Schwarzwald. So schneidet das Unternehmen in allen abgefragten Aspekten der Personalführung mit Themen wie Arbeitsumgebung, Talent-Gewinnung, Fort- und Weiterbildung, Arbeitsatmosphäre sowie Diversität und Inklusion durchgängig positiv ab. David Plink, CEO des Top Employers Institutes, sagt: „Das Jahr 2020 wird als eines der herausforderndsten in die Geschichte eingehen. Vor diesem Hintergrund kann Hansgrohe ganz besonders stolz auf die diesjährige Auszeichnung zum Top Employer 2021 sein. Sie bezeugt eindrucksvoll, dass das Unternehmen das Wohl seiner Mitarbeiter ganz nach vorne stellt.“ Als einer von 130 Top Arbeitgebern in Deutschland zählt die Hansgrohe Group damit offiziell zu einem Kreis von Organisationen, die durch die kontinuierliche Entwicklung ihrer Personalstrategie für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Wohlbefinden sorgen.



Über das Top Employers Institute



Im Rahmen der HR Best Practices Umfrage zertifiziert das Top Employers Institute regelmäßig Organisationen auf der ganzen Welt. Das vor drei Jahrzehnten gegründete Top Employers Institute hat in diesem Jahr über 1.600 Top Employer in 120 Ländern und Regionen ausgezeichnet.