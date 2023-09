Mit „Gretel und Hänsel“ präsentiert die in der Schweiz ansässige Innenarchitektin Ushi Tamborriello mit ihrem Team ein Badezimmer voller unaufdringlicher Eleganz, großem Komfort und erzählerischer Dichte. Das thematisch im Schwarzwald angesiedelte, 15 Quadratmeter große Badkonzept ist Tamborriellos persönliche Antwort auf die AXOR Kampagne „Make it yours!“ und ein beeindruckendes Beispiel für das Zusammenspiel von Narration und Raum. Copyright: AXOR / Hansgrohe SE

Mit "Gretel und Hänsel" präsentiert die in der Schweiz ansässige Innenarchitektin Ushi Tamborriello mit ihrem Team ein Badezimmer voller unaufdringlicher Eleganz, großem Komfort und erzählerischer Dichte. Das thematisch im Schwarzwald angesiedelte, 15 Quadratmeter große Badkonzept ist Tamborriellos persönliche Antwort auf die AXOR-Kampagne „Make it yours!" und ein beeindruckendes Beispiel für das Zusammenspiel von Narration und Raum. Konzipiert als privates Badezimmer eines modernen Hänsel und einer zeitgemäßen Gretel, die Hauptfiguren des Märchens der Gebrüder Grimm, ist das Badezimmer eine räumliche Reflektion auf diese imaginären Protagonisten. Die beiden unterschiedlichen Persönlichkeiten spiegeln sich auch in einer entsprechenden Auswahl an AXOR Produkten, darunter AXOR MyEdition, die neuen AXOR Suite Waschbecken und AXOR ShowerComposition sowie AXOR Universal Rectangular Accessories und AXOR Drain, in Matt Black oder Polished Red Gold.

„Die Produkte von AXOR kreisen um die Begriffe der Individualität, der Personalisierung und letztlich um die Persönlichkeit der Anwenderinnen und Anwender", sagt Tamborriello. „Uns wurde schnell klar, dass wir uns einer fiktiven Persönlichkeit szenografisch am besten annähern. Mit dieser Erkenntnis öffneten sich gestalterische Welten. Wir haben uns von neuen möglichen Materialien für die Armaturen, Waschtische und die Accessoires inspirieren lassen; von dunklen Hölzern, Bronze und Marmor. Die Steinbrüche von Carrara wurden zum Thema, auch Michelangelo und seine Idee der Befreiung der Skulptur vom Stein. Letztendlich war es aber der Schwarzwald, die Heimat von AXOR, mit seinen vielen Erzählungen, der zu dem ikonografischen ,Waldmärchen' Hänsel und Gretel führte."

Die Geschichte ist vertraut, aber Tamborriello erweitert die Erzählung, fragt sich, wie das berühmte Geschwisterpaar wohl heute im Hier und Jetzt leben würde und wie sich diese unterschiedlichen Charaktere im Raum spiegeln lassen. Aus der Verschiedenheit beider Figuren entwickelte sich ein Raumkonzept mit einer ganz eigenen Spannung. Bis hin zu den einzelnen Armaturen treibt die Inszenierung die Erzählung spielerisch voran. Hänsel wählt beispielsweise den quadratischen AXOR Suite Waschtisch, während Gretel die runde Version bevorzugt – oder war es doch umgekehrt? Die AXOR MyEdition Armaturen krönen beide Waschtische, bei Gretel mit einer Platte aus amerikanischem Nussbaum und Polished Red Gold Finish, bei Hänsel mit einer weißen Marmorplatte und Matt Black Finish. „Diese Dualität prägt das gesamte Design. Der helle, weiße Marmor der Seitenwände kontrastiert mit der Schwere und Eleganz des schwarzen Marmors auf dem Boden und an der Decke", sagt Tamborriello.

Mit dem Setting der Erzählung im bergigen Schwarzwald entwickelte sich auch der räumliche Entwurf in eine dritte Ebene: „Wir wollten diese 15 Quadratmeter auf eine gut durchdachte und innovative Weise nutzen", sagt Tamborriello. „Wir haben uns im Raum nicht nur von vorne nach hinten, von rechts nach links, sondern auch von unten nach oben bewegt.“ Ein großer Rahmen dominiert nun die räumliche Erscheinung des Badezimmers. Er teilt den Raum in einen aktiven vorderen Bereich mit Waschtischen, Schrankräumen und Sitzgelegenheiten. Und einen kontemplativen hinteren Bereich mit Wannenbad und Dusche vor einem großartigen Ausblick in die Landschaft. Die Verbindung beider Raumsequenzen erfolgt über eine filigrane Schwimmbadleiter, ein prägendes, symbolisch aufgeladenes Motiv, dessen Geste die unterschiedlichen Welten raffiniert verbindet.

In allen Bereichen vertieft die subtile Beleuchtung von Jörg Krewinkel und seinem Team von Lichtkompetenz die erholsame, intime Atmosphäre. Im Duschbereich sorgt ein geriffeltes Glasfenster sowohl für Privatsphäre als auch für eine Verbindung zur Außenwelt. Diese Details tragen dazu bei, einen Raum zu schaffen, der einem globalen Trend entspricht: der Nachfrage nach Badezimmern, die sowohl einen Ort des Rückzugs vom Alltag als auch eine Bühne der Selbstverwirklichung bieten. In ,Gretel & Hänsel‘ vereinen sich diese beiden Ansprüche zum Beispiel im AXOR ShowerComposition Duschpaneel in Matt Black oder dem AXOR MyEdition Wanneneinlauf für die Wandmontage, der mit einer Platte aus amerikanischem Nussbaum versehen ist. Auch das AXOR ShowerComposition Brausenmodul mit Handbrause und das Thermostatmodul in Polished Red Gold schafft weitere Möglichkeiten der Personalisierung. Die AXOR Universal Rectangular Accessoires dienen als funktionale Skulpturen im ganzen Bad und wurden in Polished Red Gold oder Matt Black veredelt.

Trotz oder gerade wegen ihrer Kontraste ist die Vision von Tamborriello und ihrem Team kohärent und unverwechselbar zugleich. Alle Elemente stehen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander, von der Gestaltung des Badezimmers über die Vielzahl der Referenzen und die Farbpalette bis hin zu den Vorlieben der Persönlichkeiten. „Die Arbeit an dieser sensiblen Schnittstelle zwischen Ausstellung, Installation und klassischer Innenarchitektur erforderte eine tiefe Auseinandersetzung mit der Materie", sagt Tamborriello. „Unser Ziel war es, das Projekt zu einer tragfähigen, räumlichen Aussage zu führen, poetisch, aber auch in der Lage, den Stürmen des Alltags standzuhalten." In dieser Hinsicht gelingt es „Gretel und Hänsel" zweifellos, sein eigenes Märchen zu erzählen.

Über Ushi Tamborriello

Ushi Tamborriello und ihr Team schaffen einzigartige Räume, die Ort, Zeit und Funktion in ihrer Besonderheit vereinen. Die in der Schweiz ansässige Innenarchitektin und Szenenbildnerin gründete 2004 das Atelier ushitamborriello und hat mit ihren durchdachten, raffinierten und höchst originellen Konzepten internationales Ansehen erlangt. Von Wellness-Resorts bis zu außergewöhnlichen Hotels, von Restaurants bis zu Ausstellungsinstallationen, ihre Arbeiten sind immer ästhetisch unabhängig voneinander und begeistern mit vielschichtigen Stimmungswelten, die ganz eigene, sinnliche Erfahrungen ermöglichen.