Wir leben in Patchworkfamilien, in gleichgeschlechtlichen Ehen, mit oder ohne Kinder, alleinerziehend oder auch mit den besten Freund*innen als Familie. Das traditionelle Verständnis der Familie stimmt mit der Lebenspraxis heute nicht mehr überein. So vielseitig unsere Lebensrealitäten und unsere Wohnsituationen sind, gestaltet sich auch unser Alltag. Doch bei all den Unterschieden verbindet uns eine Sache: wir beginnen und beenden den Tag im Badezimmer. Egal ob in einer kleinen Mietwohnung in der Stadt, in einer Wohngemeinschaft oder im Eigenheim, das Bad ist für uns alle ein Rückzugsort, an dem wir uns wohlfühlen und uns täglich neu erfinden. Die internationale Kampagne der Marke hansgrohe füllt diesen Ort durch realitätsnahes Storytelling und authentische Bildsprache in verschiedenen Videos und Bildern auf emotionale Weise mit Leben. Denn es ist der Ort, an dem sich das wahre Leben tagtäglich abspielt. Dabei rückt die Marke in der Lead-Kampagne den Menschen, Diversität und Individualität mit verschiedenen Badplanungen, Stilrichtungen und Funktionen des Waschbereichs in das Zentrum des Baddesigns.

Flexibilität für alle Lebensumstände

In sechs Storylines blickt die Kampagne hinter die Kulissen diverser Alltagssituationen im Badezimmer und porträtiert die verschiedensten Charaktere in ihren eigenen kleinen Lebenswirklichkeiten. Gezeigt werden unter anderem eine junge Familie, die sich dem allmorgendlichen Chaos stellt und sich gemeinsam für einen gelungenen Start in den Tag richtet. Oder zwei junge Teens, die bei besonders ausgelassener Stimmung durch das Badezimmer tanzen und sich für einen aufregenden Abend in Schale werfen. Das Bad ist auch ein Ort an dem verschiedene Generationen zusammentreffen: Eine Großmutter lächelt dankbar als der Enkel ihr die Haare färbt und eine Single-Mum zeigt ihrem Sohn, wie er sich rasiert. „hansgrohe verbinde ich mit unvergesslichen Erlebnissen und Emotionen rund um den Menschen und seinen täglichen Momenten mit Wasser. Mit der neuen Kampagne #CreateAsYouAre rücken wir dabei die Diversität und die individuelle Lebensgestaltung in den Mittelpunkt des Badezimmers. Für eine Badgestaltung so bunt wie das Leben selbst“, sagt Marc André Palm, Head of Global Brand Marketing bei hansgrohe. Angefangen im Bad – wappnen wir uns auch für unterschiedlichste Herausforderungen. So unterstützen sich in der Kampagne auch die Radsportprofis des Teams BORA – hansgrohe wie Brüder gegenseitig bei der Vorbereitung auf ein Rennen.



Wo? Auf Facebook, Instagram und Pinterest

Der breit angelegte Auftritt #CreateAsYouAre läuft ab sofort auf Instagram, Pinterest und Facebook. Und das in 38 Ländern weltweit.

Flankiert werden die kreativen Posts von Anzeigen und Newslettern.

Auf der hansgrohe Kunden-Website finden Interessierte alle Infos rund um die Produkte, ihre sechs Oberflächen und Installationsmöglichkeiten.

Spezielle Webpages zu hansgrohe Armaturen lenken Kund*innen direkt zu Ihnen, den Profibetrieben. Und zwar über die hansgrohe Fachhändlersuche.

Weitere Informationen zu #CreateAsYouAre sind unter pro.hansgrohe.de/service/news/caya zu finden.

