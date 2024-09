Der erfolgreiche Abschluss des Projekts „Pure Elbe“, bei dem der renommierte Wasserbotschafter und Wissenschaftler Prof. Dr. Andreas Fath die gesamte Strecke von rund 1.000 Kilometern der Elbe durchschwamm, wurde am vergangenen Samstag in Hamburg gefeiert. Ziel der außergewöhnlichen Aktion war es, auf die Bedeutung sauberen Wassers und die Herausforderungen des Gewässerschutzes aufmerksam zu machen. Sauberes Wasser ist eine der wertvollsten Ressourcen der Welt und steht auch im Mittelpunkt der Aktivitäten von hansgrohe. Als internationale Premiummarke hochwertiger Badezimmerlösungen engagiert sich hansgrohe für den Schutz und die nachhaltige Nutzung dieser Ressource und beteiligte sich als Hauptsponsor am Projekt „Pure Elbe“.



Hans-Jürgen Kalmbach, CEO der Hansgrohe Group, betont die Bedeutung dieses Engagements während der Podiumsdiskussion bei der Veranstaltung zur finalen Schwimm-Etappe in Hamburg: „Andreas und mich verbindet eine gemeinsame Leidenschaft – wir sind Botschafter des Wassers. Das Projekt hat mir wieder gezeigt, wie wichtig es ist, sich über Unternehmens- und Branchengrenzen hinweg zusammenzutun. Wir können die Ressource Wasser für zukünftige Generationen nur schützen, wenn wir jeden Tag darüber sprechen und uns als Gesellschaft dafür engagieren.“



Beim Event in Hamburg hörten rund 100 wasserbegeisterte Gäste dem Symposium „Der Wert von sauberem Wasser“ zu. Mit dabei waren auch Frank Schweikert, Vorsitzender der Deutschen Meeresstiftung sowie Viva Con Aqua Mitgründer Micha Fritz.



Der Schwimmweg von Andreas Fath durch die Elbe zeigt eindrücklich, wie sich der Zustand des Flusses in den letzten Jahrzehnten verbessert hat. „Vor 20, 30 Jahren hätte ich nicht in der Elbe schwimmen können – das haben mir viele Elb-Anwohner auf meiner Reise gesagt. Ich hätte mir dabei wahrscheinlich Arme und Beine verätzt“, berichtete Fath während der Podiumsdiskussion. Dank der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie haben sich deutsche Fließgewässer, darunter auch die Elbe, in dieser Zeit deutlich erholt.



Bei vergangenen Schwimm-Projekten in der Donau und im Rhein stießen Fath und sein Team bei ihren Untersuchungen auf alarmierende Spurenstoffe wie Antibiotika und multiresistente Keime, die über Kläranlagen und Überläufe von Rückhaltebecken in die Flüsse gelangen. „Wir müssen da ansetzen, wo die Schadstoffe ins Wasser geleitet werden: etwa bei der Pharmaindustrie oder der Lebensmittelindustrie, die Produkte mit nicht abbaubaren Süßstoffen herstellt“, fordert Andreas Fath.



Mission sauberes Wasser

Während seines 1.000 Kilometer langen Schwimmens absolvierte Andreas Fath rund eine halbe Million Schwimmzüge – eine eindrucksvolle Leistung, die verdeutlicht, wie stark sein persönliches Engagement für sauberes Wasser ist. Für die kommenden Jahre hofft Fath auf einen noch nachhaltigeren Umgang mit unseren Gewässern: „Heute in zehn Jahren bin ich nicht mehr schwimmend, sondern im Kajak paddelnd auf der Elbe unterwegs. Wenn ich dann aus dem Wasser steige, möchte ich nirgendwo mehr Verpackungen, Zigarettenkippen oder Plastik mehr am Ufer sehen.“



Auch die Premiummarke hat sich langfristige Ziele gesetzt. „Wir werden bei Hansgrohe stolz darauf sein können, dass unsere Mission und unsere Maßnahmen einen wirklichen Impact für sauberes Wasser für künftige Generationen hatten“, erklärt Hans-Jürgen Kalmbach abschließend. Bis 2030 möchte das Unternehmen zudem alle wasserführenden Produkte mit Wasser- und Energiespartechnologien ausstatten.

hansgrohe unterstützt „Pure Elbe“ als Teil seiner Nachhaltigkeitsstrategie und seines Engagements für den Schutz der wertvollen Ressource Wasser. Die Zusammenarbeit mit Andreas Fath und weitere Aktionen rund um den Gewässerschutz wie beispielsweise das Kinzig CleanUp nahe des Unternehmensstandortes, unterstreichen den gemeinsamen Einsatz für eine Zukunft mit sauberen Gewässern.