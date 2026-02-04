Seit 1901 entwickelt das Unternehmen Produkte, die das Leben in Bad und Küche komfortabler machen

Was in einer kleinen Werkstatt im Schwarzwald begann, prägt heute das Duschen von Miami bis Shanghai. Hansgrohe hat aus Technik Berührung gemacht - und aus Nachhaltigkeit ein Versprechen: 125 Jahre nach der Gründung entstehen hier nicht nur Prototypen, sondern marktreife Innovationen, die Komfort neu definieren und Wasser sparen. Wer einmal unter Produkten aus dem Haus Hansgrohe geduscht hat, wird in jedem Hotel und jedem Zuhause neugierig nachsehen, was dort im Bad verbaut ist - und sehr oft ist es ein Produkt des Schwarzwälder Unternehmens.

Hansgrohe: Brausen, die begeistern

Seit über einem Jahrhundert steht Hansgrohe für besondere Duscherlebnisse - mit Kopf-, Hand- und Seitenbrausen bis hin zu kompletten Duschsystemen. Getrieben vom Credo „Erfinden, was der Kunde braucht - plus ein bisschen Genialität“ entstehen im Lauf der Geschichte auch immer wieder Spezialbrausen.

„125 Jahre Hansgrohe stehen nicht nur für Millionen verkaufter Duschbrausen und Armaturen. Und auch nicht allein für Designpreise oder Auszeichnungen für Patente und Nachhaltigkeitsstrategien. Es sind vor allem die Menschen, die diese Produkte entwickelt haben, die immer an unsere Kunden denken und unserem Unternehmen seit Jahren treu sind - manchmal sogar über Generationen hinweg“, sagt Hans Jürgen Kalmbach, seit 2018 Vorstandsvorsitzender der Hansgrohe Group. „Und auch wenn die Familie Klaus Grohe heute nicht mehr im Tagesgeschäft aktiv ist, wissen wir alle, was wir ihr zu verdanken haben: eine großartige Firmenkultur, die den einzelnen Menschen, sein Engagement und seine Leidenschaft sieht und schätzt, und einen Unternehmergeist, der immer nach vorne denkt.“

Von der Werkstatt zu einem der Weltmarktführer

Die Basis legte Unternehmensgründer Hans Grohe 1901 in seiner kleinen Werkstatt in Schiltach im Schwarzwald. Er spezialisierte sich auf Metallwaren für den Sanitärbereich und erkannte früh den Trend zum privaten Hausbad. Seine revolutionären Erfindungen prägen bis heute die Duschkultur weltweit: 1928 entwickelte er die Hansgrohe Handbrause in Serie, eine komfortable Alternative zur Kopfbrause. 1953 erfand er im Alter von 82 Jahren die höhenverstellbare Duschstange - heute Standard in europäischen Badezimmern.

Hansgrohe: Produktion weltweit

1901 entstehen die ersten Hansgrohe Produkte in einem Schuppen mithilfe von Wasserkraft. 1909 folgt ein Fabrikgebäude an das Wohnhaus des Firmengründers in der Auestraße, ausgestattet mit elektrisch betriebenen Maschinen. Heute fertigt das Unternehmen seine Produkte an acht eigenen Standorten weltweit: vier in Deutschland sowie jeweils in Frankreich, Serbien, den USA und China. Mit hochmodernen, spezialisierten Werken verfolgt Hansgrohe die „local for local“-Strategie und regionalisiert seine globale Supply Chain. Weltweit verfügt die Hansgrohe Group über rund 160.000 Quadratmeter Produktionsflächen.

Sohn Klaus Grohe stieg 1968 ins Unternehmen ein und übernahm 1975 federführend die Geschäfte (bis 2008). Er machte die Hansgrohe Group zu einem international bekannten Premiumhersteller von Brausen und Armaturen, führte den Markennamen hansgrohe ein, gründete 1993 die Designmarke AXOR und verankerte Nachhaltigkeit in der Unternehmens-DNA. Bereits 1992 ließ er das damals größte dachintegrierte Solarkraftwerk Deutschlands auf dem Werk in Offenburg installieren. 1995 wurde Hansgrohe als erstes Unternehmen der Sanitärbranche nach der Öko-Audit-Verordnung der EU zertifiziert.

Innovation als Tradition

Diese Innovationskraft zeigte sich in der Vergangenheit in bahnbrechenden Technologien wie der Selecta Brause (1968) mit verstellbaren Strahlarten, die sich über 30 Millionen Mal verkaufte, und der Select- Technologie (2011) zur Wassersteuerung per Knopfdruck. Auch produktionstechnische Weltneuheiten kommen aus dem Hause Hansgrohe - etwa das 2023 eingeführte Recyclingverfahren für galvanisierte Kunststoffe, entwickelt in Kooperation mit einem spezialisierten Anlagenbauer. Mit Technologien wie EcoSmart, AirPower und CoolStart unterstützt Hansgrohe Bauherren und Privathaushalte dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Bis 2030 werden im Rahmen der internen Initiative „ECO 2030“ alle wasserführenden Produkte ausschließlich mit Wasserspartechnologie ausgestattet sein.

Hansgrohe: Visionen - Innovationen

Seit 1901 prägen Ideenreichtum und Innovationskraft den Erfolg von Hansgrohe. Über Generationen hinweg entstehen so visionäre Lösungen - getragen von echter Teamarbeit und vielen klugen Köpfen im Unternehmen. Dabei gilt: Nicht jede Innovation entfaltet ihre Wirkung zur richtigen Zeit - oft sind Ideen ihrer Epoche voraus.

Allein für Forschung und Entwicklung sowie Innovationsmanagement arbeitet ein rund 200-köpfiges Team. Die Prototypen aller neuen AXOR und hansgrohe Produkte entstehen in Innovationszentren im Schwarzwald und seit 2023 auch in Shanghai. Damit forciert Hansgrohe die Lokalisierung seiner Produkte und Marken in China und im asiatisch-pazifischen Raum. Voraussetzung für erfolgreiches Produktdesign ist es, den Blickwinkel der Kunden einzunehmen und ihre Bedürfnisse zu verstehen. Neuheiten, also Design- und Gestaltungskonzepte, die jünger als drei Jahre sind, machen rund 30 Prozent des Gesamtumsatzes aus.

Erfolgreiche Zwei-Marken-Strategie

1977 wird aus dem damaligen Unternehmensnamen Hans Grohe die Wort-Bild-Marke „hansgrohe“. Die Marke steht heute für ganzheitliche Baderlebnisse, die wasser- und energiesparende Technologien, intelligente Funktionen und langlebige Qualität vereinen. Die 2025 lancierte, auf der weltweiten Branchenmesse ISH präsentierte hansgrohe Linie Raindance Alive erzeugt ein außergewöhnliches Brausegefühl durch die im hauseigenen Strahllabor entwickelten Strahlarten RainAir und PowderRain. Selbst im neu eröffneten Großen Ägyptischen Museum in Kairo sind Armaturen der Marke hansgrohe verbaut.

Hansgrohe: in exklusiven Häusern

Ob auf Kreuzfahrtschiffen, in internationalen Hotels und Spas oder in privaten Wohnhäusern: Produkte von Hansgrohe sind weltweit in anspruchsvollen architektonischen Kontexten präsent.

Weltweit zu Gast - Ob in internationalen Metropolen, im balinesischen Dschungel oder an der isländischen Lagune: Produkte der Hansgrohe Group sind weltweit in luxuriösen Fünf Sterne und Boutique Hotels, außergewöhnlichen Spas, exklusiven Bädern von Lodges und Luxusvillen sowie in öffentlichen Einrichtungen präsent.

Seit 1993 erweitert die Marke AXOR das Portfolio um exklusive Designkollektionen. In über 30-jähriger Zusammenarbeit mit dem Stardesigner Philippe Starck und weiteren Designern wie Antonio Citterio, Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud und Barber Osgerby entstehen ikonische Armaturen und Duschobjekte. Sie prägen Luxushotels wie The Bulgari Resort in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Yachten und gehobene Privatbäder weltweit.

Ausgezeichnete Nachhaltigkeit

Schon Ende der 1980er Jahre stellte Hansgrohe einen Umweltbeauftragten ein. Seit 2020 arbeitet ein Expertenteam in der Abteilung Corporate Sustainability an der Umsetzung und Weiterentwicklung der eigenen Nachhaltigkeitsziele, eng orientiert an den Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen. Darüber hinaus engagiert sich das Public-Affairs-Team auf EU-Ebene für den Schutz der Ressource Wasser.

Hansgrohe: Pionier in Sachen Nachhaltigkeit

Nachhaltiges Denken und Handeln sind bei der Hansgrohe Group tief verankert. Schon in den 1980er-Jahren, lange bevor „Nachhaltigkeit“ in aller Munde war, hat Klaus Grohe umweltbewusstes Denken und Handeln zur Maxime unseres Unternehmens gemacht.

2024 erhielt die Hansgrohe Group den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Energie, Wasser, Sanitärtechnik. Mit der EcoVadis-Platinum-Medaille zählt das Unternehmen zu den Top 1 % aller 130.000 weltweit bewerteten Unternehmen. Diese Auszeichnungen würdigen die konsequente Nachhaltigkeitsstrategie: von einer möglichst ressourcenschonenden Produktion über wassersparende Technologien bis zur „Local for local“-Strategie mit Produktionsstandorten in Deutschland, Frankreich, China, USA und seit 2023 in Serbien.

Hohe Mitarbeiterloyalität

Die Mitarbeitenden sind das Herz des Schwarzwälder Unternehmens: „Ich bin immer wieder berührt, wenn wir Pensionäre nach 45 oder 50 Jahren Hansgrohe verabschieden - während sich gleichzeitig so viele junge Menschen für eine Ausbildung in unserer Talentschmiede entscheiden“, sagt Sandra Richter, Chief People Officer der Hansgrohe Group. Jedes Jahr starten rund 50 Auszubildende und dual Studierende bei Hansgrohe. Seit 1924 hat das Unternehmen über 1.000 Fachkräfte ausgebildet. Die unternehmenseigene Lernplattform CAMPUS führte 2024 mehrere hundert Veranstaltungen mit 16.000 Teilnehmenden durch. Dieses Engagement für die Mitarbeitenden zahlt sich aus: Hansgrohe zeichnet sich durch hohe Mitarbeiterloyalität und niedrige Fluktuation aus - oft arbeiten mehrere Generationen einer Familie im Unternehmen.

Hansgrohe: junge Talente - erfahrene Teams

Das Schwarzwälder Unternehmen baut auf den Teamgeist seiner Mitarbeitenden. An den deutschen Standorten arbeiten Menschen aus über 50 Nationen - eine Mischung aus erfahrenen Fachkräften und jungen Talenten - gemeinsam für den Erfolg des international tätigen Unternehmens. Das Durchschnittsalter liegt bei rund 42 Jahren, die Betriebszugehörigkeit bei durchschnittlich 12,4 Jahren. Rund 400 Mitarbeitende sind seit mehr als 30 Jahren im Unternehmen, darunter 48 Personen mit über 40 Jahren Hansgrohe-Erfahrung.

Talente fördern - Zukunft sichern - Während der letzten 100 Jahre hat Hansgrohe über 1000 junge Menschen bei ihrem Berufsstart begleitet. In den Unternehmensanfängen gab es oft nur einen Lehrling pro Jahr, heute starten jährlich rund 50 Auszubildende und Dual Studierende ihre Karriere bei Hansgrohe. Damit zählt das Unternehmen zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben der Region.

Jubiläumsjahr 2026: Ein Fest für alle

Das 125-jährige Jubiläum steht unter dem Motto „Taktgeber des Wassers. Seit 1901“. Denn Hansgrohe steht für technologische und gestalterische Innovation im Bereich Wasseranwendung und verbindet Ingenieurskunst mit Erlebnis und Lebensgefühl. Highlights sind unter anderem ein großes Sommerfest am Unternehmensstandort Schiltach für Mitarbeitende und ihre Familien sowie die Neueröffnung des Ausstellungsbereichs zur Unternehmensgeschichte in der Aquademie.

„Wir sind seit 125 Jahren ein Taktgeber des Wassers. Und damit hören wir auch in den nächsten Jahrzehnten nicht auf“, sagt Hans Jürgen Kalmbach. „Als ein Pionier in der Gestaltung des Badezimmers treiben wir Innovationen voran - von zeitgemäßem Design über technologische und digitale Lösungen bis hin zu nachhaltigen Materialien. Unser Ziel ist es, den Lebensraum Bad immer wieder neu zu definieren: mit höchstem Nutzerkomfort und einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.“