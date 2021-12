Pressemeldung

Was haben ein gelernter Weber aus dem Schwarzwald und ein Weberssohn aus dem Unterallgäu gemeinsam? Beide blickten heute auf erfolgreiche Lebenswerke zurück und sind Namensgeber innovativer Marken, die die Zukunft der persönlichen Pflegerituale im Badezimmer neu denken. Hans Grohe und Sebastian Kneipp waren taktgebend für die junge Branche des privaten Hausbads. Die Leidenschaft für das (kühle) Nass führte bei Tuchmacher Hans Grohe zur Gründung seines Unternehmens im Schwarzwald. Mit der Erfindung nachhaltiger Technologien und zukunftsweisender Produkte, wie der ersten ressourcenschonenden Handbrause oder der ersten Duschstange, setzte er immer wieder neue Maßstäbe für die Weiterentwicklung des Badezimmers. Dieses grüne Tüftlerherz hat sich auch die Premiummarke hansgrohe beibehalten. Die Marke entwickelte RainTunes, ein neuartiges, multisensorisches Duscherlebnis, das heute bereits in die digitale Duschwelt der Zukunft eintauchen lässt. Sebastian Kneipp schuf aus der Liebe zum Wasser eine ganzheitlichen Gesundheitsphilosophie, die auf der heilenden Kraft des Elements fußt. Der Pfarrer und Naturheilkundler aus Bad Wörishofen bekam mit seinen gesundheitsfördernden Kneipp-Güssen und Wasseranwendungen internationale Anerkennung. Aus seinem Erbe entstand Kneipp®, eine Traditionsmarke für innovative Pflegeprodukte mit natürlichen Inhaltstoffen.



In diesem Jahr kündigten die Premiummarke hansgrohe und die Traditionsmarke Kneipp eine Partnerschaft an, um gemeinsam weiter am ganzheitlichen Duscherlebnis der Zukunft zu arbeiten. Im Mittelpunkt der Partnerschaft stehen der Mensch, seine Gesundheit und die individuellen Bedürfnisse und Wünsche an die täglichen Pflegerituale im Badezimmer. Daher muss sich für verschiedene Tageszeiten und Stimmungen dieser Rückzugsort individuell anpassen. Gemeinsam knacken hansgrohe und Kneipp® nun den Code für einen glücklichen Start in den Tag: Das hansgrohe Duschszenario „Guten Morgen“, abrufbar über die hansgrohe home App, und die pflegenden Aromaduschen „Lebensfreude“ und „Sei frei, verrückt und glücklich!“ von Kneipp® sorgen für eine ganzheitliche, sinnliche Glücksdusche. Die Kombination aus aktivierender Pflege und der hansgrohe Dusche macht aus dem morgendlichen Sprung ins Nass ein vitalisierendes Erlebnis. Auch am Point-of-Sale wird die Kooperation so erstmalig sichtbar: Auf den umweltfreundlichen Verpackungen des Produktsets ist über einen abgedruckten QR-Code ein direkter Download-Link zur hansgrohe home App integriert. So kann der Tag starten!