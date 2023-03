Nicht nur „Kleider machen Leute“ – auch eine ästhetische Inneneinrichtung spiegelt Stil und Persönlichkeit wider. Individuell geplant und hochwertig ausgestattet bietet das Badezimmer mehr als nur Raum für die tägliche Körperpflege. In einem ansprechenden Badambiente kann man dem hektischen Alltag entfliehen, sich wohlfühlen und genussvoll entspannen. Das Hauptaugenmerk beim Betreten des Raumes liegt auf Waschtisch, Möbel und Spiegel. Mit ihrem architektonisch-geometrischen Design prägt die neue Badmöbelkollektion Xevolos der Marke hansgrohe den Lebensraum Bad. Eine klare, geradlinige Designsprache macht Xevolos Möbel von hansgrohe zu einem zeitlosen Schmuckstück – ein dezentes Highlight, das allen stilistischen Ansprüchen und funktionellen Anforderungen gerecht wird.

Stilvoll kombiniert

Das Möbelprogramm Xevolos ist ein Statement für zeitlose Eleganz. Zeitgemäß sind auch die variantenreichen Planungsmöglichkeiten. Dabei bilden Waschtisch, Armaturen, Spiegel und Möbel stets eine formale, harmonische Einheit. Dennoch ergibt sich viel Flexibilität bei der Kombination einzelner Möbelmodule: Das Programm verfügt über Waschtischunterschränke mit und ohne Konsole. Mit unterschiedlichen Breiten von 340 bis 1570 Millimetern schaffen die Möbel und die dazu passend gestalteten Xevolos Waschtische Fläche für den persönlichen Alltag im Bad. Wer noch mehr Stauraum im Bad benötigt, ergänzt die Waschplatzlösung durch passende Hoch- oder Halbhochschränke.

Für ein ganzheitliches Baderlebnis sorgt die Spiegelkollektion Xarita von hansgrohe. Die eckigen oder runden Badspiegel komplettieren den Waschplatz auch dank cleverer Funktionen wie der integrierten Dimm-, Memory- und automatischer Abschaltfunktion oder der komfortablen Spiegelheizung. Zusätzlich verfügt die Xarita Spiegelvariante mit Touch Icons über eine indirekte Beleuchtung in acht frei wählbaren Lichtszenarien, die sich individuell an die persönliche Stimmung oder Tageszeit anpassen.

Xevolos Möbelfronten sind mit einem Aluminiumrahmen umrandet und wirken daher besonders edel. Sie bieten – je nach Stilempfinden und Einrichtungsvorliebe – die Bühne für die Kombination hochwertiger Materialien und abwechslungsreicher Oberflächen. Zur Auswahl stehen Korpusse und Konsolen aus mehrschichtig lackiertem Mattweiß, Sandbeige Matt, Schiefergrau Matt sowie Inlays aus Holzdekor, Glas oder Keramik. Individualität entsteht durch die persönliche Farbkombination: entweder schlicht elegant in monochromer Ausführung also Korpus und Fronten im selben Farbton (z.B. Sandbeige Matt Korpus mit Sandbeige Metallic Front) oder kontrastreich wie beispielsweise den Korpus in Sandbeige und die Fronten in Bronze Struktur oder Eiche Dunkel. Wer über die Jahre nach Abwechslung sucht, kann die Inlays austauschen und dem Waschplatz einen völlig neuen Look verleihen.

Eleganz mit Funktionalität

Schön aussehen ist die eine Sache, praktisch und funktional sein eine andere. Beim hansgrohe Xevolos Möbelprogramm geht beides Hand in Hand und das auf qualitativ hohem Niveau. Durch den SoftClose- und Push-Open-Mechanismus öffnen und schließen sich Türen und Auszüge sanft und lautlos. Dank des im Lieferumfang beinhalteten Raumsparsiphons ist kein Ausschnitt für den Siphon nötig. So wird der Stauraum durchgängig nutzbar. Übersichtliche Ordnung beim Verstauen von Kosmetik- und Badutensilien bieten die praktischen Inneneinteilungen: Die hansgrohe IntraStoris sind als Basis-Sets im Lieferumfang der Waschtischunterschränke enthalten. Zusätzlich lassen sich die Schubkästen aber auch individuell mit Massivholz-Sets in Nussbaum Dunkel bestücken. Die Korpusse und Konsolen sind durch eine AntiFingerprint-Beschichtung schmutzunempfindlich. Die Möbel und auch die Waschtische des Xevolos Programms sind besonders leicht zu reinigen und dank der feuchtraumgeeigneten Materialen ideal fürs Badezimmer geeignet.

Exklusiv und umweltfreundlich

Xevolos von hansgrohe ist ein optisches und funktionales Highlight im individuell gestalteten Badezimmer. Das neue Möbelprogramm der Marke hansgrohe überzeugt jedoch nicht nur durch sein klares und zeitloses Design, sondern auch in punkto Nachhaltigkeit und Langlebigkeit. Darüber hinaus wurde die Badmöbelserie mit dem „Goldenen M“ der DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V.) ausgezeichnet. Weitere Auszeichnungen gab es vom Label „Klimapakt der Möbelindustrie“ (CO2-Fußabdruck), dem Siegel „Möbel Made in Germany“ sowie dem „Emissionslabel für Möbel“. Die verwendetet Holzkomponenten sind aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Alle Möbel von hansgrohe werden plastikfrei verpackt.