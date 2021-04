Zum 1. April 2021 wurde Linda Péus zum Mitglied der Geschäftsleitung der Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH ernannt. Die Wirtschaftswissenschaftlerin startete Ende 2011 als Junior Projektleiterin Marketing in der deutschen Hansgrohe Vertriebsgesellschaft, nachdem sie zuvor ihre Bachelorthesis beim Schiltacher Armaturen- und Brausenspezialisten geschrieben hatte. Nach anderthalb Jahren wechselte die heute 31-Jährige als Area Marketing Coach für Südosteuropa in die Hansgrohe SE. 2014 hatte sie die Position als Marketing Manager Global Projects inne. Seit 2015 ist die Marketing Expertin wieder bei Hansgrohe Deutschland tätig, zunächst als Projektleiterin Marketing, ab 2017 als Teamleiterin Channel Marketing Trade. Anfang 2019 übernahm sie dann die Leitung Marketing Deutschland. „Wir freuen uns, dass Linda Péus mit ihrem Engagement und ihrer Expertise unser Team auch direkt in der Geschäftsleitung unterstützen wird“, so Frank Wiehmeier, Geschäftsführer der Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, „sie hat mit ihrer Erfahrung das Marketing in Deutschland kompetent geführt und erfolgreich weiterentwickelt. Insbesondere in Zeiten der Pandemie und den damit verbundenen Veränderungen sind sie und ihr Team über sich hinausgewachsen und haben uns unermüdlich unterstützt.“ Die Geschäftsleitung der deutschen Hansgrohe Vertriebsgesellschaft setzt sich zusammen aus Frank Wiehmeier (Geschäftsführer und Vice President Central Europe Hansgrohe SE), Christophe Gourlan (Geschäftsführer und Vorstand Hansgrohe SE), Marco Hund (Kaufmännische Leitung), Linda Péus (Leitung Marketing Deutschland), Stefan Schraff (Vertriebsleitung Handel) sowie Volker Stark (Leiter Channel Management).