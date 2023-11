Interior-Fans wissen: Textilien machen einen Raum wohnlich. Vor allem das Badezimmer wird erst nach dem Platzieren eines flauschigen Badezimmersteppichs und passenden Handtüchern zum persönliche Rückzugsort. Der textile Brauseschlauch hansgrohe Designflex folgt dieser Regel. Seine warme Haptik und Optik machen die Dusche noch behaglicher. Und das Beste am innovativen Produkt: Das robuste Garn des Brauseschlauchs wurde aus recycelten Plastikflaschen hergestellt. Designflex nicht nur ein modernes Designstück, seine innovative Ummantelung aus wiederaufbereiteten PET-Flaschen trägt zur Kreislaufwirtschaft bei und unterstützt so einen nachhaltigen Lebensstil.

Langlebige Einzelstücke

Das Material aus recyceltem PET garantiert Langlebigkeit und Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit. Aufgrund dieser Eigenschaften wird recyceltes Garn auch in weiteren Bereichen, die enorme Witterungsbeständigkeit fordern, verwendet. So nutzen auch die Segeltechnik, die Outdoormöbelproduktion sowie die Medizintechnik das wiederaufbereitete Material. Eine innovative Flechttechnik sorgt für eine enge Verwebung der einzelnen, mehrfarbigen Fäden. Diese Technik verleiht Designflex sein individuelles Aussehen. Designflex von hansgrohe ist in sechs Farben erhältlich. Somit passt sich der Brauseschlauch ideal in das FinishPlus Oberflächenprogramm der Marke.

Leichtigkeit trifft Sicherheit

hansgrohe Designflex lädt Unbeschwertheit unter die Dusche ein. Das innovative Produkt wiegt circa 30 Prozent weniger als ein herkömmlicher Brauseschlauch der Premiummarke. Für eine einfache Installation ist Designflex ist mit allen gängigen Handbrausen kompatibel. Das eng verwobene Garn führt zu einer besonders wasserfesten und schmutzabweisenden Oberfläche des Schlauchs. So ist Designflex besonders leicht zu reinigen. Selbstverständlich hält der recycelte Brauseschlauch relevante Trinkwassergesetze und -vorschriften ein.

Weitere recycelte Kollektionshighlights

Planet Edition nennt die Premiummarke ihre Kollektion besonders nachhaltiger Produkte aus recyceltem Kunststoff. So bietet hansgrohe neben Designflex auch eine besonders wassersparende Handbrause aus Kunststoffrezyklat an. Die hansgrohe Pulsify Planet Edition verbraucht nur rund 6 Liter Wasser pro Minute. Das hansgrohe Planet Edition Produktsortiment umfasst außerdem die beliebte Accessoire-Kollektion hansgrohe WallStoris Planet Edition. Alle Produkte haben eine warme Optik in der Trendfarbe Sand.

