Eigenes Wissen in Sanitärtechnik, Badgestaltung, Beratung und Verkauf, Nachwuchsförderung oder auch Betriebsführung erweitern

Ob Auszubildende(r) oder Chef(in), ob Sanitärprofi oder Badplanerin - es lohnt sich immer, das eigene Wissen kontinuierlich zu erweitern und auf aktuellstem Stand zu bringen. Hansgrohe bietet hierfür 2025 wieder ein vielfältiges und für alle Teilnehmenden kostenfreies Seminarprogramm an. Neben den ein- und zweitägigen Präsenzveranstaltungen in Schiltach gibt es auch zahlreiche E-Learnings, die jederzeit und von jedem Ort aus abrufbar sind.

Vor Ort Expertenwissen aneignen und praktizieren

Sanitärexperten aus dem Technischen Service Center von Hansgrohe geben in unterschiedlichen Präsenzseminaren den richtigen Einblick in die Welt der Sanitärtechnik. Ob für Starter oder für Sanitärprofis, für jeden findet sich das richtige Seminar: sei es „Grundlagen der Sanitärtechnik“ oder „Fit für Renovierung und Wartung“ bis hin zu „Fit für Service und Baustelle“. Neben der nötigen Theorie wird in allen Technikseminaren auch immer praktisch gearbeitet.

In Präsenzform bietet die Hansgrohe auch Seminare zu Gestaltung und Design an. Innenarchitektinnen und Badplanungsprofis vermitteln ihr Knowhow. Hier stehen Kurse wie „Kreative Bäder vom Entwurf zur individuellen Darstellung“ und „Zukunftsbad: Barrierefrei und stilvoll planen“ oder auch „Erlebniswelt Badausstellung“ zur Wahl.

Nachwuchsförderung oder Betriebsführung

Ein weiteres Augenmerk beim Seminarangebot der Hansgrohe Aquademie liegt 2025 auf den Themen Nachwuchsförderung und den Support für Betriebsverantwortliche. Speziell für Azubis und Nachwuchstalente gibt das Seminar „Sicher und sympathisch im Auftreten“. Führungskräfte und Betriebsinhaber können ihr Wissen erweitern in Seminaren wie „Erfolgsfaktor Stundenverrechnungssatz“, „Flexible Arbeitszeiten“ sowie „Raus aus dem Hamsterrad“.

Termine und Anmeldung

Die Präsenzseminare finden in der Hansgrohe Aquademie am Stammsitz der Hansgrohe Group in Schiltach statt. Einen tagesaktuellen Überblick zu den Terminen und unterschiedlichen Veranstaltungsformaten erhalten Interessierte auf der Website pro.hansgrohe.de/seminare. Über das Online-Formular kann man sich dort direkt für das gewünschte Training einschreiben. Sämtliche Seminare und Übernachtungskosten sind für die Teilnehmenden kostenfrei.

Schnelles Wissen rund um die Uhr

Mit E-Learning-Kursen kann das eigene Wissen über die Produkte der Marken AXOR und hansgrohe jederzeit erweitert und trainiert werden. Zusätzliche Themen wie „Wasser- und Energiesparen leicht gemacht“ finden sich ebenfalls wie Tipps zur Selbstorganisation mit „Posteingang meistern“, „Produktiver durch Schlaf“ oder „Neue Gewohnheiten entwickeln“. Die Hansgrohe Online Aquademie ist 24/7 geöffnet. Die Kurse dauern maximal 30 Minuten und können mit einer stabilen Internetverbindung nach der Registrierung unter pro.hansgrohe.de/registration abgerufen werden.