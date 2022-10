Die Hansgrohe Aquademie ist aufgrund von Umbauarbeiten vom 7. November 2022 an geschlossen. Die Showerworld steht jedoch allen interessierten Besuchern nach individueller Terminbuchung zum Probeduschen von Montag bis Freitag offen. Ab Februar 2023 präsentiert sich die Hansgrohe Aquademie wieder mit frischem Look. Hansgrohe Aquademie bereitet sich für 2023 vor

Neue Produkte brauchen neues Ambiente. Um die Innovationen 2023 der Marken AXOR und hansgrohe mit frischem Look zu präsentieren, schließt das Besucherzentrum „Aquademie“ des Armaturen- und Brausenherstellers Hansgrohe in Schiltach ab 7. November 2022 seine Pforten. Dies betrifft auch den Museumsbereich. Wer in der Hansgrohe Showerworld Probeduschen möchte, kann dies nach wie vor von Montag bis Freitag tun. Termine können direkt beim Team der Hansgrohe Aquademie unter 07836/51- 3272 gebucht werden. Die Wiedereröffnung der Produktausstellung ist für Februar 2023 geplant.