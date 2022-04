Pressemeldung

Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr zelebriert die Hansgrohe Group auch in diesem Jahr die Leidenschaft für Wasser auf der digitalen Eventplattform Hansgrohe Aqua Days. In diesem Jahr steht die virtuelle Veranstaltung unter dem großen Thema Verantwortung und dem Schutz unseres wertvollsten Elements: Wasser. Copyright: Hansgrohe SE

Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr zelebriert die Hansgrohe Group auch in diesem Jahr die Leidenschaft für Wasser auf der digitalen Eventplattform Hansgrohe Aqua Days. Am 10. und 11. Mai erwartet die Gäste neben emotionalen Neu-Produktvorstellungen spannende Ein- und Ausblicke in die Nachhaltigkeitsagenda der Unternehmensgruppe: „In der Hansgrohe Gruppe haben wir uns seit mehr als 120 Jahren dieser Leidenschaft verschrieben, das Leben mit Wasser innovativ und nachhaltig zu gestalten. Nach unserem Jubiläumsjahr 2021, stehen die nächsten Jahre noch deutlicher im Zeichen der Verantwortung für Mensch und Umwelt. Wie können wir das Leben dieser wichtigen Ressource nachhaltig und innovativ gestalten? Nur eine der Fragen, die wir uns stellen und für die wir unseren Gästen auf den AquaDays Antworten liefern werden“, so Hans Jürgen Kalmbach, Vorsitzender des Vorstands, Hansgrohe SE.

Was? Hansgrohe Aqua Days 2022 – Wasser ist Leben und unsere Leidenschaft

Wann? 10. und 11. Mai 2022

Wo? ANMELDUNG

Alle Inhalte der Hansgrohe Aqua Days sind auch zu einem späteren Zeitpunkt auf Abruf unter dem o.g. Anmeldungslink zu finden.