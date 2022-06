Schlank, zeitlos und hochwertig – die moderne Neuauflage der beliebten Armaturen-Serie HANSAVANTIS passt perfekt zu unterschiedlichen Stilrichtungen und Nutzerbedürfnissen. Einen Aha-Effekt dürfte die neue Designlinie HANSAVANTIS Style vor allem bei Liebhabern moderner Klassiker hervorrufen: Das zeitlose Design der Armaturen kombiniert schlanke Optik mit aktuellster, intelligenter Technik. Das umfangreiche Sortiment beider Linien überzeugt mit zahlreichen verschiedenen Varianten, darunter auch eine Hybrid-Armatur - ein neues Muss in jedem Bad. Die neue Produktlinie ist ab Herbst 2022 erhältlich.

Zeitgemäßes Design in Verbindung mit funktionalem Komfort — mit der neuen HANSAVANTIS bietet der Stuttgarter Armaturenhersteller HANSA eine wiedererkennbare, moderne Neuauflage der beliebten HANSAVANTIS Produktreihe. Entstanden ist eine Designarmatur mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis, bei deren Entwicklung vielfältige Einsatzmöglichkeiten und Anwenderfreundlichkeit im Fokus standen: Die zeitlos-elegante Optik ist optimal auf das schlanke Design und die softkubischen Formen moderner Bäder abgestimmt und lässt sich dank großer Auswahl an Varianten perfekt mit sämtlichen Formen moderner Waschtischdesigns kombinieren. Dabei ist der Armaturenkörper in den vielfältigen Ausführungen deutlich schlanker als die Vorgängervarianten, und auch das Design der Hebel zeigt sich filigraner und anmutiger. Erhältlich sind ab Verkaufsstart im dritten Quartal dieses Jahres Modelle mit flachem Hebel sowie mit Pinhebel.

Die neuen Modelle werden für beide Hebelvarianten in den Größen S, M und L verfügbar sein. Damit deckt HANSA unterschiedlichste Einsatzbereiche vom Gästebad über Standard-Waschtische bis hin zu Doppelwaschbecken ab. Die hohe seitenbediente Waschtischarmatur verbindet durch praktische Extras elegantes Design mit komfortablem Handling: Der schwenkbare Auslauf sorgt für viel Handfreiheit und ermöglicht damit auch ein einfaches Haarewaschen oder Füllen von Gefäßen am Waschtisch. Alle Ausführungen zeichnen sich durch ihr besonders pflegeleichtes Design aus; neben Hebeln aus einem Guss vermindert die nahezu fugenlose Oberfläche der Armaturenkörper das Absetzen von Kalk und Schmutz.

HANSAVANTIS Style und HANSAVANTIS Style HYBRID: Klassiker der neuen Generation

Mit der neuen HANSAVANTIS Style hält die Hommage an einen Archetyp, der mit jedem Badezimmer-Stil harmoniert und über Jahrzehnte hinweg aktuell bleibt, Einzug in moderne Badezimmer: Die neu definierte Linie besticht durch eine puristische und zeitlos eindrucksvolle Erscheinung. Das Hybridmodell bietet eine neue, komfortablere und nachhaltigere Art, Wasser zu nutzen und zu erleben. HANSAVANTIS Style ist ebenfalls ab Herbst 2022 mit seitlich oder oben angebrachtem Pinhebel in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: Als Standard-Modell ist sie mit nahezu allen gängigen Waschtisch-Größen und

-Formen kompatibel, die hohe Variante eignet sich besonders gut für repräsentative Umgebungen. Im Sortiment sind verschiedene Auf- und Unterputzlösungen für Duschen und Badewannen enthalten. Die übergroße Standarmatur der Serie rundet das Gesamtbild freistehender Badewannen perfekt ab. Ein besonderes Highlight stellt die Hybrid-Variante dar, die wahlweise über den seitlichen Sensor oder via Seitenhebel aktiviert werden kann. Dadurch bietet das Hybridmodell eine größere Flexibilität: Die Nutzer können beispielsweise die berührungslose Funktion zum Händewaschen wählen und dafür beim Zähneputzen die Armatur manuell mit dem Hebel bedienen. Der Hybrid bietet mehr Komfort bei der Nutzung und ist darüber hinaus eine besonders nachhaltige Wahl, denn mit der berührungslosen Funktion wird weniger Wasser und Energie verbraucht. Über die kostenlose HANSA Connect App lassen sich via Bluetooth®-Technologie Einstellungen wie Wasserdurchlaufzeit, Sensorabstand oder der Spülmodus individuell konfigurieren sowie Gesamtverbrauch oder Batteriestatus abrufen.

Schlankes Design und anmutige Formen machen diese Armatur zum Highlight in jedem Badezimmer. Der verdeckte Strahlregler unterstreicht das gelungene Gesamtbild und sorgt ebenso wie die fließende Formgebung des Armaturenkörpers für einen zusätzlichen Vorteil in Sachen Reinigungsfreundlichkeit.

Stylish und vielseitig

Bei beiden Linien sorgt die neueste Generation der HANSA 3.0 Kartusche für eine schlanke Optik. Daneben punkten sowohl HANSAVANTIS als auch HANSAVANTIS Style mit ihrer Vielseitigkeit: Neben top- und seitenbedienten Einhebelmischern bzw. der Hybrid-Variante und der freistehenden Standarmatur runden verschiedene Auf- und Unterputzlösungen für Dusche und Wanne die neu gestalteten Linien ab. Was alle Modelle vereint: Ein modernes, wiedererkennbares Design, hochwertige und langlebige Materialien sowie smarte Funktionen für maximalen Nutzungskomfort.

