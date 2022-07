Funktionalität in Formvollendung: Die mit dem Best of Design Award prämierte Armatur HANSAVANTIS Style HYBRID und das innovative Duschsystem HANSAMICRA STYLE überzeugten die Fachjury durch ästhetisches Design und clevere Funktionen. Bild: Hansa Armaturen GmbH

Neben Funktionalität zählt bei moderner Badausstattung vor allem hochwertiges, ästhetisches Design. Bei den diesjährigen Schöner Wohnen Best of Design Awards bewies der Armaturenhersteller HANSA gleich zweifach, dass sich beides auf smarte Weise vereinen lässt: Die neue Waschtischarmatur HANSAVANTIS Style HYBRID und das komfortable Duschsystem HANSAMICRA STYLE überzeugten die Fachjury mit formschöner Optik und cleveren Funktionen. So konnten die Sanitärarmaturen jeweils einen der begehrten Awards in der Kategorie Bad für sich gewinnen.

Mit dem Siegel Best of Design kürt die führende Wohnzeitschrift Schöner Wohnen jährlich besondere Qualität und innovative Designkonzepte in der Einrichtungsbranche. Bei der Auswahl der Sieger bewertet die Redaktion nicht nur die Optik der Produkte, sondern berücksichtigt auch Aspekte wie Nachhaltigkeit, Funktionalität und Ergonomie. Gleich zwei Awards in der Kategorie Bad gingen an innovative Produkte aus dem Hause HANSA.

Hybrid-Armatur mit smarten Funktionen

Einen der Best of Design Awards erhielt die Armatur HANSAVANTIS Style HYBRID, die voraussichtlich ab November 2022 im Handel erhältlich sein wird. Die Hybrid-Variante in puristischem Design bietet höchste Flexibilität am Waschtisch und ist das ideale Einsteigermodell für Haushalte, die auf berührungslose Armaturen umrüsten wollen: Wahlweise können Nutzer den Wasserfluss über den seitlichen Sensor oder manuell via Seitenhebel aktivieren. Das schlanke Design und die soft fließende Formgebung machen die HANSAVANTIS Style HYBRID zum modernen Highlight in jedem Badezimmer.

Ausgezeichnetes Design mit perfektem Preis-Leistungs-Verhältnis

Den zweiten Award verlieh die Fachjury an das Duschsystem HANSAMICRA STYLE. Die Neuauflage der beliebten Serie HANSAMICRA mit Thermostat, Duschstange, großflächiger Kopf- und vielseitiger Handbrause beweist, dass maximaler Duschkomfort nicht hochpreisig sein muss. Hochwertige Materialien, flexible Montagevarianten und drei verschiedene Strahlarten machen die HANSAMICRA STYLE zum zuverlässigen Allrounder im Badezimmer. Mit ihrem soft-kubischen Design und schlanken Proportionen fügt sie sich harmonisch in jede Badgestaltung ein.