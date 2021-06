Pressemeldung

In 2020 hat HANSA ein neuartiges Duschsystem für Kunden mit kleinen Budgets auf den Markt gebracht. Die beliebte Serie HANSAMICRA beinhaltet ein vollständiges Duschsystem mit Thermostat, Duschstange, großflächiger Kopf- und vielseitiger Handbrause. Noch mehr Style ins Bad bringt jetzt ein zusätzliches Design, denn ab sofort ist HANSAMICRA STYLE mit einem optischen Facelift erhältlich. Die bestehenden Elemente wurden um einen neuen Duschkopf in zeitgemäßem Softcube-Design und großflächigerem Wasserstrahl sowie eine passende Handbrause erweitert. Das schlanke, zurückhaltende Design passt zu den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen und glänzt so in jedem Badezimmer. Durch die besonders schnelle und einfache Installation eignet sie sich ideal für Renovierungen und überzeugt zudem mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die neue Hansamicra STYLE ist ein formschönes Duschsystem, welches hohen Komfort in jedes Badezimmer bringt. Leicht zu bedienen und individuell an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen, ermöglicht es ein entspanntes Duscherlebnis für alle Generationen. Dabei punktet die HANSAMICRA STYLE dank der hochwertigen und langlebigen Materialien mit Funktionalität und Zuverlässigkeit. Um eine komfortable Montage auch in ungünstig geschnittenen Bädern zu realisieren, ist die Installation besonders einfach und individuelle Anpassungen – durch Verkürzung der wasserführenden Duschstange – sind für den Fachhandwerker schnell umsetzbar.

Zeitloses Design und durchdachte Ausstattung

Modern, zeitlos, elegant – so präsentiert sich die HansaMicra STYLE in Chromoptik. Geometrische Formen und schlanke Proportionen prägen das soft-kubische Design, welches sich harmonisch in die Badgestaltung einfügt und so zu den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen passt. Für noch mehr Wellness-Feeling in den eigenen vier Wänden wurde die großzügig schwenkbare Kopfbrause auf 200x200 mm vergrößert und erzeugt so ein einzigartiges Regenduschen-Erlebnis. Ergänzt wird das Duschsystem durch die HANSABasicJet Style Handbrause – ebenfalls im Design passend zum Duschkopf.

Wie bei den anderen Brausen der HANSABASICJET Serie ist auch die STYLE Variante optional als dreistrahliges Modell erhältlich. Die drei wohltuenden Strahlarten – Relaxing, Refreshing und EcoFlow – lassen sich über den griffigen Umsteller stufenlos und ganz bequem mit nur einer Hand einstellen. Werden die Strahlarten Relaxing und Refreshing genutzt, können diese mit dem beigelegten Durchflussbegrenzer leicht auf eine Wassermenge von maximal fünfzehn Litern pro Minute eingestellt werden. Die EcoFlow-Funktion mit ihrem sanften Strahl unterstützt zusätzlich – ohne spürbare Einbußen – einen reduzierten Wasser- und Energieverbrauch, denn der Durchfluss ist hier auf nur neun Liter pro Minute begrenzt. Eine leichte und nachhaltige Reinigung des gesamten Duschsystems ohne schädliche Putzmittel ist dank der Anti-Kalk Technologie spielend möglich.

Flexible Montage

Das neue HANSAMICRA STYLE Duschsystem beinhaltet Aufputz-Thermostat, Handbrause, Kopfbrause und Duschstange. Ganz gleich ob nur die Dusche erneuert werden soll oder eine komplette Badrenovierung ansteht: Die HANSAMICRA STYLE lässt sich schnell einbauen und flexibel installieren. Das Wandbefestigungselement aus langlebigem Metall ist flexibel und leicht zu montieren, wobei das Duschrohr am unteren Ende je nach Bedarf einfach gekürzt werden kann. Eine Installation unter Dachschrägen ist so beispielsweise individuell möglich. Zeit bei der Montage erspart darüber hinaus die einteilige Duschstange, die ohne großen Aufwand installiert werden kann.

Für ein sicheres Duscherlebnis

Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten ist die HANSAMICRA STYLE mit einem THERMO COOL-Armaturenkörper ausgestattet. Dieser trennt Wasserweg und Gehäuse voneinander, sodass die Oberfläche des Thermostats nie warm wird. Vor dem Verbrühen schützt zusätzlich ein Sicherheitsstopp bei 38 Grad Celsius, der verhindert, dass die Armatur ohne Betätigung eines zusätzlichen Knopfes auf eine höhere Temperatur eingestellt werden kann. Eine sehr sinnvolle Funktion besonders in Familien mit kleinen Kindern oder älteren Menschen. Die HansaMicra STYLE kommt so überall dort zum Einsatz, wo ein zuverlässiges, qualitativ hochwertiges Duschsystem mit ansprechendem Design zum fairen Preis gesucht wird.

Noch mehr Infos zur HANSAMICRA STYLE und den weiteren HANSA-Produktneuheiten finden Sie unter novelties.hansa.com/de/