Passt die HANSABLUEBOX auf alle gängigen Unterputzsysteme? Was ist bei der Installation eines Standardsystems für Unterputz-Installationen zu beachten? Wir geben Antworten auf die Fragen, die uns am häufigsten gestellt werden.

Unterputzinstallationen für Bad und Dusche sind die perfekte Wahl für ein stilvolles und ordentliches Erscheinungsbild im Badezimmer. Sie sorgen dafür, dass alle Rohre, Ventile und Regler hinter der Wand verschwinden.

Aber was passiert bei einer späteren Sanierung des Bades? Der Austausch und die Erneuerung von Unterputzsystemen für Bad und Dusche erscheint im Vergleich zu klassischen Grundeinheiten deutlich schwieriger.

Hier kommen die Vorteile der HANSABLUEBOX in Spiel: Sie optimiert die Installation von der Rohmontage über die Funktionseinheiten bis hin zur Fertigmontage sowie die Wartung und Modernisierung - sogar Jahre nach der Installation.

Hier erfahren Sie alles Wissenswerte über die HANSABLUEBOX für Unterputzarmaturen für Bad und Dusche:

Passt die HANSABLUEBOX zu allen Installationssystemen?

Die HANSABLUEBOX ist universell einsetzbar und eignet sich für alle Armaturen mit Rosetten sämtlicher HANSA Baureihen.

Über die vier 1/2"-Standardanschlüsse lässt sich die HANSABLUEBOX an unterschiedlichste Rohrsysteme anschließen und damit ganz einfach an spezifische Kundenanforderungen anpassen. Die Bluefix-Funktion garantiert zudem eine flexible Installation, denn die HANSABLUEBOX lässt sich auf allen Untergründen, in allen Einbausystemen und Einbausituationen montieren.

Entsprechende Fertigmontagesets sind für Einhebel- oder Thermostat-Duscharmaturen zur Installation in Badewannen und Duschen erhältlich. Die Bluebox eignet sich auch für zusätzliche elektronische Lösungen wie beispielsweise elektronische Waschtischarmaturen in öffentlichen Bereichen.

Gibt es eine Standard-Installationsposition?

Die HANSABLUEBOX-Grundeinheit aus besonders entzinkungsbeständigem Messing ist rotationssymmetrisch und bietet zwei unterschiedliche Anschlüsse:

1/2"-Anschlüsse (90° Rotation)

3/4"-Anschlüsse (180° Rotation)

Wie sieht es mit der Installation in stark frequentierten Gebäuden aus?

Für stark frequentierte Gebäude — wie Hotels oder Krankenhäuser — in denen ein konstanter Wasserfluss erforderlich ist, gibt es eine Variante mit integriertem Absperrventil (HANSABLUEBOX 8001 0000 G3/4).

Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Wartung, da bei Arbeiten an einer einzelnen Duscharmatur nicht das gesamte Leitungssystem eines Gebäudes abgesperrt werden muss.

Lassen sich Fertigmontagesets noch anpassen, nachdem die Wand geschlossen wurde?

Das Fertigmontageset (inklusive Funktionseinheit und Sichtteil) können nachträglich flexibel angepasst werden, da nur die Grundeinheit in der Wand installiert wird.

Die HANSABLUEBOX hat eine flexible Einbautiefe von 75 bis 105mm und eine teleskopischen Umstellung. Dadurch kann der Installateur die Umstellung des Fertigmontagesets sicher und einfach an die Funktionseinheit anschließen, ohne sie auf die Einbautiefe kürzen zu müssen.

Ausrichten der Box: Mit dem BLUETUNE-Set, das in allen Montagesets mit Umstellung- oder Absperrventilen enthalten ist, lässt sich der Winkel der Box anpassen. Dies hilft, wenn die Rosette der BLUEBOX beispielsweise nicht parallel zur Fliesenfuge ausgerichtet ist.

Tauschen der Warm- und Kaltwasserzuläufe: Mit dem Umkehradapter (HANSA 59914184) lassen sich die Warm- und Kaltwasseranschlüsse sowie die oberern und unterern Mischwasserabgänge ganz einfach tauschen, passend zu der von Ihnen gewählten Armatur.

Verlängerungssatz: Bei größerer Einbautiefe hilft ein Verlängerungssatz (HANSA 59914182), die Funktionseinheit aus dem Armaturenkörper heraus und näher an die Wand zu bekommen.

Lässt sich das Design der Rosette nachträglich ändern?

Auch nach dem Einbau der HANSABLUEBOX-Grundeinheit können Sie das Design der Rosette jederzeit ändern. Die HANSABLUEBOX ist mit allen HANSA-Designlinien kompatibel.

So kann in Gebäuden mit häufigem Renovierungsbedarf — wie beispielsweise Hotels — das Design verändert werden, ohne die verbaute HANSABLUEBOX-Grundeinheit wechseln zu müssen.

Ist die HANSABLUEBOX mit verschiedenen Wasserabgängen erhältlich?

Die HANSABLUEBOX bietet zwei Wasserabgänge, die bei Duschsystemen flexibel für Wanneneinlauf, Kopfbrause und Handbrause bei Armaturen für die Ausläufe genutzt werden können.

Entsprechend Ihrer individuellen Nutzung können Sie Ihre Handbrause, Ihren Wanneneinlauf oder Ihre Kopfbrause an den entsprechenden Abgängen oben oder unten an der HANSABLUEBOX anschließen.

Beeinflusst der Wasserdruck die Funktionalität der HANSABLUEBOX-Umstellung, wenn die Armatur verwendet wird?

Alle Funktionseinheiten mit Umstellung und / oder Absperrung sind mit der keramischen BLUESWITCH-Umstellung ausgestattet, dadurch druckunabhängig und mit eindeutiger Position. Optimal für Ihren Kunden: Er bekommt beste Qualität und höchsten Komfort. Optimal für Sie: Es gibt nur ein Funktionselement für Umstellung und Absperrung.

Präzise Planung und fachgerechte Installation sind bei Unterputz-Duscharmaturen entscheidend. Die Armaturentechnologie der HANSABLUEBOX ist auf maximale Sicherheit bei der Installation und dauerhafte Funktionalität ausgelegt, die jederzeit einfach nachgerüstet oder modernisiert werden kann.

