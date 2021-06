Pressemeldung

Was wir jedoch tun können, ist unsere Kunden beim Erholen zu helfen. Ganz einfach – nicht nur wie auf Knopfdruck, sondern - auf Knopfdruck.

Mit dem Wellfit-Duschsystem HANSAEMOTION wappnet man sich bereits beim Duschen für den Tag, entspannt sich nach arbeitsreichen Stunden im Job oder bringt sich nach einem anstrengenden Sportprogramm wieder in Schwung. Dafür setzen wir auf Wechselduschen. In Zusammenarbeit mit Medizinern, Physiotherapeuten und Gesundheitsexperten haben wir ein Duschsystem entwickelt, das die bekannten Methoden der Warm- und Kaltwasser-Behandlung direkt in die eigenen 4 Wände bringt.

Der HANSAEMOTION-Wellfit-Thermostat ist das Herzstück des HANSAEMOTION-Duschsystems. Per Knopfdruck wählt man eines der drei Wohlfühl-Programme aus: Relax, Reload, Recover.

Nach einigen Sekunden startet die gewählte Warm- und Kalt-Wasserbehandlung. Der Rhythmus der Warm-Kalt-Phasen variiert dabei von Programm zu Programm. So wird aus Duschen Wellfit-Duschen: vor der Arbeit, um frisch und aktiv in den Tag zu starten, nach dem Sport, um wieder in Schwung zu kommen, oder abends, um den Stress hinter sich zu lassen.



Relax

Der Name ist Programm – und zwar Wohlfühl-Programm. Der sanfte Temperaturwechsel und viel warmes Wasser helfen beim Loslassen, Stressabbau und Entspannen. Also einfach anschalten und abschalten.

Reload

Erst unter die Dusche, dann richtig durchstarten. Das ausgeglichene Warm-Kalt-Programm RELOAD regt die Blutzirkulation an, macht wach und beweglich – und sorgt so für einen perfekten Start in einen aktiven Tag.

Recover

Vor allem nach körperlicher Höchstleistung unterstützt Sie das Programm mit intensiven Kaltwasser-Intervallen dabei, wieder fit und vital zu werden. Es beugt Muskelkater vor und kann sogar langfristig das Herz-Kreislauf-System stärken.

Sie wollen eine bestehende Dusche wellfit machen? Kein Problem: HANSAEMOTION ist modular aufgebaut. Somit kann bei der Komponentenauswahl und Montage flexibel auf jede Vorstellung Ihrer Kunden und die jeweiligen räumlichen Gegebenheiten eingegangen werden.

