Pressemeldung

Besucher der diesjährigen IFH in Nürnberg erwartet am Messestand des Armaturenherstellers HANSA eine breite Produktvielfalt mit durchdachten Neuheiten: Die Live-Präsentation der aktuellen Produktneuheiten, die Vorstellung ressourcenschonender Produkte aus der „ECO Line“ und die Einführung digitaler Services sind nur ein Ausschnitt aus dem vielfältigen Programm am Stand 7.021 in Halle 7. „Wir freuen uns, unsere Produkte endlich wieder live auf einer großen Messe präsentieren zu können und den Besuchern die Möglichkeit zu geben, diese hautnah zu erleben“, so Christoph Gasser, Geschäftsführer der HANSA Armaturen GmbH.

Der Armaturenhersteller aus Stuttgart präsentiert auf der IFH in Nürnberg erstmals in natura seine Produktneuheiten aus dem vergangenen Jahr. Neben technischen Innovationen wie der smarten Handbrause HANSAACTIVEJET DIGITAL mit Echtzeitfeedback für ein nachhaltiges Duscherlebnis können Besucher des Messestands sich auf trend-orientierte Produktlinien wie HANSAMICRA STYLE, HANSASTELA und HANSA Matt Black Edition freuen. Letztere wird mit ihrer einzigartigen Haptik und perfekt samtigen Oberfläche erstmalig auf einer Messe „fühlbar“ präsentiert.