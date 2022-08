Von außen nicht sichtbar und dennoch das Herzstück einer jeden Armatur: Die Kartusche. Zusammen mit den neuen Armaturenfamilien HANSAVANTIS und HANSAVANTIS Style führt HANSA im kommenden Herbst die eigens entwickelte Kartusche 3.0 ein, die durch den extra kleinen Durchmesser das trendig schlanke Design der Armaturenkörper erst ermöglicht. In umfangreichen Labortests wurde die Innovation auf Langlebigkeit, Robustheit und Qualität geprüft – und überzeugte dabei auf ganzer Linie.

Der aktuelle Trend in modernen Badezimmern: Waschtisch-Armaturen im extra schlanken Design. Mit den ab Herbst dieses Jahres erhältlichen Produktlinien HANSAVANTIS und HANSAVANTIS Style in angesagt filigraner Optik beweisen die Stuttgarter Gespür für aktuelle Trends und etablieren mit der wahlweise manuell oder berührungslos bedienbaren HANSAVANTIS Style HYBRID ein neues Highlight im Portfolio. Das schmale Design der Armaturen erforderte eine Kartusche mit kleinerem Durchmesser – die von HANSA selbst entwickelte und in umfangreichen Lebensdauertests geprüfte Kartusche 3.0 erfüllt nicht nur die besondere Größenanforderung, sondern ist dank Vier-Positionen-Wassermengenbegrenzung und Heißwassersperre zugleich besonders ressourcensparend und sicher.

Schlank – sparsam – sicher

Dank ihrer geringen Größe eignet sich die neue Kartusche 3.0 ideal für extra schlanke Armaturenkörper mit einem Durchmesser ab 42 mm. Die Eigenentwicklung aus dem Hause HANSA ist kleiner als die bewährten Kartuschen 3.5 und 4.0. Damit ist sie perfekt geeignet für den Einsatz an Waschtischarmaturen und Küchenarmaturen, die generell niedrigere Durchflussmengen erfordern als Dusch- oder Wannenarmaturen. Nachhaltige Innovation: Der Wasserfluss kann bei der Installation der Kartusche 3.0 durch den SHK-Profi auf vier verschiedene Positionen eingestellt werden, die den Öffnungswinkel begrenzen – je nach Bedarf lässt sich die Wassermenge individuell anpassen. Mit dieser Eco-Begrenzung spart die für Nieder- und Hochdruckarmaturen geeignete Kartusche effektiv Wasser. Eine integrierte Heißwassersperre schützt zuverlässig vor Verbrühungen – ideal für Bäder in Mehrgenerationenhaushalten.

Geprüfte Qualität

In umfangreichen Labortests wurde die neu entwickelte Kartusche 3.0 auf die Härteprobe gestellt: 210.000 ON/OFF-Zyklen in zwei bis drei Wochen simulierten eine Nutzung von rund 20 Jahren. Das Ergebnis: Die HANSA Innovation hält, was sie verspricht. Im Dauertest überzeugte die Kartusche durch besondere Robustheit und Langlebigkeit – das trägt zur Nachhaltigkeit der Kartusche bei. Damit kommt der Armaturenhersteller HANSA seinem Markenversprechen einmal mehr nach und vereint hochwertige Qualität, smartes Design und nachhaltigen Komfort in einem innovativen Produkt.