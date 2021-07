Pressemeldung

Die Installation einer berührungslosen Armatur erfolgt über Plug 'n‘ Play

Mit seiner Multifunktionalität, seiner erhöhten Hygiene und seinen wassersparenden Eigenschaften wird der Sensorwasserhahn schnell zur bevorzugten Option vieler Verbraucher bei der Renovierung ihrer Häuser und beim Austausch bestehender Armaturen.

Die Idee, eine intelligente Armatur zu installieren, mag schwierig klingen, aber wir versprechen, dass eine berührungslose Armatur sogar noch schneller installiert werden kann als ein traditioneller Einhebelmischer – unabhängig davon, ob es sich um eine Waschtischarmatur oder eine Küchenarmatur handelt.

Ein elektrischer Anschluss ist in der Regel nicht erforderlich und beide Armaturen verwenden die gleiche Infrastruktur und Waschbeckenkonfiguration sowie die gleichen Befestigungsteile. Es sind keine zusätzlichen Löcher oder speziellen Adapter erforderlich. Darüber hinaus sind alle berührungslosen HANSA-Armaturenmodelle mit flexiblen Schläuchen ausgestattet, was die Installation im Vergleich zu Kupferrohren erleichtert, insbesondere bei begrenztem oder knappem Platz unter der Spüle.

Praktische Stromversorgung

Viele intelligente Armaturen für den Haushalt werden mit Lithiumbatterien betrieben, die in ein kleines Gehäuse unter der Spüle passen und 3 bis 5 Jahre halten. Der Hausbesitzer kann sie ohne professionelle Hilfe leicht ersetzen.

Für große Einfamilienhäuser mit hoher Beanspruchung kann auch eine Hauptversorgungs- oder eine alternative Steckertransformator-Version installiert werden. Steckdosenversionen, die im Allgemeinen in öffentlichen Räumen verwendet werden, benötigen lediglich eine Steckdose in der Nähe, obwohl die Hilfe eines Elektrikers erforderlich sein kann, wenn keine Steckdose verfügbar ist.

Sofort einsatzbereit

Ihre Kunden können mit der App die Berechnungsformel für den Gesamtverbrauch der Armaturen verändern. Sie können auch die Batterielebensdauer überprüfen, automatische Spülungen durchführen, die Sensorempfindlichkeit einstellen und vieles mehr. Dies ist besonders vorteilhaft für Ihre gewerblichen Kunden. Gebäudeverwalter können viel Zeit bei der Überwachung und Steuerung der Wasserhähne im gesamten Gebäude sparen.

„Mit der HANSA-App kann das Wartungspersonal des Krankenhauses jede einzelne der 168 Armaturen überwachen und steuern. Da einige der Stationen zu bestimmten Zeiten möglicherweise nicht in Betrieb sind, können sie die Armaturen leicht automatisch spülen und so auf Bakterien in den Leitungen kontrollieren. Dies hilft dem Krankenhaus, seinen hohen Hygienestandards gerecht zu werden“. – Michael Torp, Project Manager, IB Andersen

Sie möchten wissen, welche HANSA-Armaturen Sie Ihren Kunden anbieten können?

