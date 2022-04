Pressemeldung

Ob digitale Handbrause mit Echtzeit-Feedback, Design-Armatur mit Diamant-Wasserfallstrahl, Duschsystem im Softcube-Look für das kleine Budget oder Design-Armaturen in der Trendfarbe Mattschwarz – eines haben die innovativen Produkte aus dem umfassenden HANSA Sortiment gemeinsam: Sie vereinen höchste Qualität und einzigartige Ästhetik mit cleveren Funktionen für maximalen Nutzungskomfort in Bad und Küche. Durch zeitlos moderne Optik und hochwertige Verarbeitung werden das HANSAMICRA STYLE Duschsystem, die smarte Handbrause HANSAACTIVEJET DIGITAL und die HANSASTELA Linie zum Highlight in jedem Sanitärbereich. Für einen besonders edlen Look sind ausgewählte Produkte vieler HANSA Design-Linien auch in elegantem Mattschwarz erhältlich. Auf der ifh 2022 in Nürnberg werden vom 26. – 29. April alle Produktneuheiten erstmalig live einem breiten Publikum präsentiert.

Die große Produktvielfalt aus dem Hause HANSA bietet innovative und flexible Lösungen für den Sanitärbereich: Die Armaturen fügen sich harmonisch in unterschiedlichste Einrichtungsstile ein und setzen wirkungsvolle Effekte in Bad und Küche. Doch nicht nur optisch überzeugen die Produkte des Stuttgarter Armaturenherstellers auf ganzer Linie – smarte Funktionen und intelligente Technik sorgen für höchsten Bedienkomfort und einen besonders sparsamen Wasserverbrauch. Schnell und einfach zu installieren und besonders wartungsarm, sind HANSA Armaturen die richtige Wahl für jedes Badezimmer.

Einzigartig effektvoll: Die Matt Black Edition

Mit der Sortimentserweiterung Matt Black hält eine absolute Trendfarbe Einzug in das umfangreiche HANSA Produktportfolio. Zeitlos, edel und luxuriös bietet die Edition in mattem Schwarz vielfältige Planungs- und Gestaltungsmöglichkeiten für Bad und Küche. Das HANSA Mattschwarz ist mehr als nur eine Farbe: Es ist eine fühlbar voluminöse, haltbare und kratzfeste Beschichtung mit einzigartiger Haptik. Dadurch sind die Armaturen unempfindlicher gegen Fingerabdrücke und Kalkablagerungen. Ausgewählte Produkte der Serien HANSATWIST, HANSALIGNA, HANSAMICRA, HANSAPUBLIC, HANSANOVA und HANSALOFT setzen in modischem Mattschwarz effektvolle Akzente im Bad und bestechen durch bewährte Langlebigkeit und Funktionalität.

Vielfältige Installationsvarianten: Die HANSASTELA Designarmaturen

Designstark und vielseitig präsentiert sich auch die Serie HANSASTELA: Das umfangreiche Designarmaturen-Sortiment im softkubischen Look bietet zahlreiche Varianten für jeden Stil und jeden Waschtisch. Ob top- oder seitenbedient, wandmontiert oder freistehend, als XL-Modell, mit rundem oder breitem Strahlregler für eine faszinierende Wasserfall-Optik - die HANSASTELA Armaturen vereinen Ästhetik und Nachhaltigkeit für maximalen Bedienkomfort. Verschiedene Auf- und Unterputzlösungen für Dusche und Wanne runden die Serie ab. Als besonders hygienisch und ressourcensparend erweist sich das berührungslose Modell der HANSASTELA Familie: Die smarte Armatur ist in drei Installationsvarianten erhältlich und reduziert den Wasserverbrauch durch intelligente Sensortechnologie um bis zu fünfzig Prozent.

Digitale Handbrause: HANSAACTIVEJET DIGITAL vereint zukunftsweisende Technik und nachhaltigen Verbrauch

Neben einem besonders angenehmen Duschkomfort sorgt die digitale Handbrause HANSAACTIVEJET DIGITAL mit smarten Funktionen für eine bewusste und ressourcenschonende Nutzung von Wasser und Energie. Während des Duschens werden Wasserfluss und -temperatur durch Sensoren gemessen und als Echtzeit-Feedback an den Nutzer weitergegeben. Die Anzeige des aktuellen Verbrauchs über ein großes LCD-Display auf der Rückseite sowie einen farbigen LED-Streifen auf der Vorderseite der Brause motiviert dazu, den Energie- und Wasserverbrauch gezielt zu reduzieren. Dazu reichen bereits geringe Anpassungen von Temperatur und Wasserfluss aus. Nutzer können so nicht nur Energiekosten senken, sondern auch ihren ökologischen Fußabdruck effektiv verkleinern. Um langfristige Entwicklungen nachzuverfolgen, lässt sich die Bluetooth®-fähige HANSAACTIVEJET DIGITAL zudem mit einer kostenlosen App verbinden. Auch optisch erweist sich die Handbrause als absolutes Highlight: Das stilvolle Design erhielt im vergangenen Jahr zahlreiche Auszeichnungen.

HANSAMICRA STYLE: Langlebigkeit trifft Nutzungskomfort

Mit der Produktreihe HANSAMICRA STYLE erhält das HANSA Duschsystem für kostenbewusste Kunden ein gelungenes Facelift: Durch zurückhaltend schlankes Design und attraktive Chromoptik wird das Duschsystem, bestehend aus Aufputz-Thermostat, Handbrause, Kopfbrause und Duschstange, zum formschönen Hingucker im Badezimmer. Für ein außergewöhnliches Regenduschen-Feeling wurde die Wasserstrahlfläche des Duschkopfs im Softcube-Design auf 200 x 200 mm erweitert. Die dreistrahlige Handbrause HANSABasicJet Style im passenden Design komplettiert das Wellness-Erlebnis. Die bewährte Qualität der HANSAMICRA Serie bleibt: Exklusive Materialien gewährleisten einen besonders langlebigen und nachhaltigen Nutzungskomfort.