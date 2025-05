Die Hansa Armaturen GmbH aus Stuttgart baut ihr Engagement im Handwerk weiter aus und geht eine strategische Kooperation mit den renommierten Einkaufsverbänden Garant Bad + Haus sowie SHK eG, bekannt unter der Marke „SHK das WIR.“ ein. Diese Partnerschaft tritt zum 1. Mai 2025 in Kraft und bringt SHK-Handwerkern in Deutschland und Österreich zahlreiche Vorteile.

Die Zusammenarbeit mit den beiden Einkaufsverbänden unterstreicht Hansas Bestreben, hochwertige und innovative Sanitärarmaturen im Fachhandwerk noch stärker zu verankern. Mitglieder der Verbände profitieren von einem erweiterten Produktsortiment, attraktiven Konditionen sowie gezielten Maßnahmen zur Vertriebsunterstützung. Sven Mischel, Vorstandsvorsitzender der SHK eG, betont die Bedeutung dieser Partnerschaft: „Mit Hansa gewinnen wir einen renommierten Hersteller, der für Qualität, Design und Innovation steht. Gemeinsam schaffen wir beste Voraussetzungen, um unsere Mitglieder im Wettbewerb zu stärken und zukunftsfähig aufzustellen.“ Auch bei Garant Bad + Haus zeigt man sich begeistert über die neue Kooperation: „Wir freuen uns, mit Hansa einen der Top-Armaturenhersteller als neuen Lieferantenpartner gewonnen zu haben. Hansa ist eine traditionsreiche Handwerkermarke und verbindet in ihren Produkten Design, Funktion, Qualität und Innovation. Kombiniert mit unserem weiteren Leistungsangebot schafft dies optimale Rahmenbedingungen, um unsere Fachhandwerker im Markt zu stärken und zukunftsorientiert aufzustellen“, so Meinolf Buschmann, Geschäftsführer der Garant. „Mit dieser Kooperation können wir unser großes Netzwerk weiter ausbauen.“

Qualität, Innovation und smarter Komfort

Auch Heiko Leihbecher, Sales Director von Hansa für die DACH-Region, sieht in der Zusammenarbeit einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft. „Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Garant Bad + Haus und SHK eG. Unser Ziel ist es, Handwerksbetriebe mit hochwertigen, formschönen und modernen Armaturen gezielt zu unterstützen und ihnen einen echten Mehrwert zu bieten. Wir kennen die Bedürfnisse des Marktes: Mit innovativen Lösungen wie smarter Wassersteuerung und farbigen Designarmaturen, darunter unser neues Duschsystem HANSAAURELIA, ermöglichen wir es unseren Partnern, ihre Endkunden für nachhaltige und hochwertige Bäder zu begeistern und Badnutzern auf diese Weise nachhaltige und anhaltende Freude zu bereiten.“ Neben der Produktvielfalt hebt das Unternehmen auch seine herausragende Servicequalität hervor, die in der jüngsten Kundenzufriedenheitsumfrage Bestnoten erhielt. Qualitativ hochwertige Armaturen, eine einfache Installation und ein umfassender Support machen Hansa zum idealen Partner für das Fachhandwerk.

Starke Partner im Markt

Beide Verbände waren auf der Suche nach einem neuen strategischen Partner für Armaturen – ein Bedarf, den Hansa mit innovativen und nachhaltigen Produkten optimal abdeckt. Mit dieser Kooperation stärkt der traditionelle Hersteller von Sanitärarmaturen aus Stuttgart seine Position als bevorzugte Marke im SHK-Handwerk und unterstützt Fachbetriebe dabei, moderne und zukunftsorientierte Bäder für ihre Kunden zu gestalten.