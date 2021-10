Pressemeldung

Wechsel bei der Hansa Armaturen GmbH: Faris Fattohi übergibt an Christoph Gasser (rechts), der als Chief Sales Officer (CSO) für die Oras Group am 1. Oktober 2021 startet. Bild: HANSA Armaturen GmbH

Ab dem 1. Oktober 2021 übernimmt Christoph Gasser als neuer Chief Sales Officer (CSO) die Steuerung der Vertriebsaktivitäten bei der Oras Group und die Geschäftsführung der Hansa Armaturen GmbH. Als Mitglied des Oras Group Management Teams wird Gasser in seiner Funktion für den Vertriebs- und Kundendienst der Oras Gruppe verantwortlich sein und berichtet an den Präsidenten und CEO der Oras Group, Kari Lehtinen. Er folgt auf Faris Fattohi, der das Unternehmen verlässt, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen.

"Mit Christoph Gasser komplettieren wir unser Team um einen sehr erfahrenen Kollegen, der sowohl langjährige internationale Erfahrung in den Bereichen Vertriebsführung und Kundenmanagement als auch umfangreiche Branchenkenntnisse mitbringt. Mit dieser Kombination bin ich fest davon überzeugt, dass er alle Voraussetzungen hat, um diese Position erfolgreich auszufüllen und neue Perspektiven in die Vertriebsführung der Oras Group einzubringen“, so Lehtinen.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Vertriebsleitung von Unternehmen wie AHT Cooling Systems, Rettig ICC Group und Vogel&Noot Group verfügt Gasser über umfangreiches Know-how in der SHK-Branche und kennt Markt und Kundschaft der Oras Group in Europa bestens.